Qué son 'los beneficios caídos del cielo' que Sánchez confiscará a las eléctricas

"Vamos a detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y redirigir a los consumidores para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas". Son palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista emitida durante la noche de ayer en TVE, donde adelantó las medidas que el Consejo de Ministros aprobará este martes, 14 de septiembre, para amortiguar las incesantes subidas de la luz y que consistirán, además de una bajada de impuestos, en detraer los ingresos extraordinarios de las empresas, los conocidos como 'beneficios caídos del cielo', para destinarlos a topar el precio del gas.

Apenas 12 horas después del anuncio, el sector energético ha reaccionado de forma desigual en bolsa, de forma que en la apertura del Ibex 35 el mayor castigo se lo ha llevado Endesa, que ha llegado a alejarse más del 3% en los primeros minutos de negociación) e Iberdrola, con una caída que rondaba el 1%. Descensos que se extendían, aunque menos pronunciados, a Solari (-0,7%), Red Eléctrica (-0,5%) y Enagás (-0,3%); mientras Naturgy peleaba por mantenerse en positivo, tratando así de alejarse del castigo que recibía el resto del sector.

Emisión de CO2

Los 'beneficios caídos del cielo' suponen alrededor de 650 millones de euros. Su detracción supone toda una declaración de guerra a un sector que está vigilando los movimientos del Ejecutivo. Esta medida de acabar con los también conocidos como 'windfall profits' se encontraba en tramitación parlamentaria, pero como decimos, el Consejo de Ministros lo aprobará este mismo martes con carácter de urgencia.

Pero.. ¿Qué son exactamente esos 'beneficios'? Hablamos pues de un cargo que va incluido en todas las facturas que repercute en los consumidores por el coste de emisión de CO2, que deben pagar las compañías eléctricas por la emisión de gases de efecto invernadero.

Dicho cargo se creó para retribuir a las eléctricas, de forma que el pago por emitir CO2 no les suponga pérdidas. El caso es que existen una serie de productores de energía -nuclear o renovables-que también son retribuidas por ese coste de emitir CO2, cuando en realidad no lo pagan, ya que no lo emiten para generar electricidad.

Los beneficios caídos del cielo suponen alrededor de los citados 650 millones de euros que, en lugar de ir directos a las cuentas de resultados de las compañías eléctricas, revertirán directamente en la factura de los consumidores. España es, en este sentido, el primer país que propone esta medida.