Quejas entre los autónomos: "La subida de la cuota es inasumible para muchos"

El pasado 13 de enero el Gobierno planteó el pago de nuevas cuotas a los trabajadores autónomos, basadas en un sistema de cotización de distintos tramos, según el nivel de ingresos. Según avanzó el Ministerio de Seguridad Social, las cuantías oscilarían al final del periodo transitorio en 2031 entre 183 euros al mes para los de rendimientos mensuales inferiores a 600 euros y unos 1.260 euros para los que superen los 4.050 euros. Los tramos propuestos comienzan con unas cuotas en 2023 para los que tengan rendimientos mensuales inferiores a 600 euros y terminan con un último tramo para los que tengan rendimientos superiores a 4.050 euros al mes.

Esta subida de la cuota progresiva ha desatado el descontento de un sector de trabajadores autónomos que se muestran en contra tras el anuncio de esta medida. Enrique Aldaz Lago, CEO de Aby Group, un grupo de empresas especializadas en el marketing digital, recalca que "a pesar de ser una propuesta", plantear a un autónomo pagar el doble demuestra el total desconocimiento de la administración sobre "el funcionamiento" de este sector de trabajadores. Según sus propias palabras, la aplicación de esta posible batería de medidas va a terminar por favorecer la economía sumergida, desincentivar la contratación y encarecer los servicios que ofrecen las empresas.

Descontento en el sector



"De ser así, tendría que pagar lo mismo que pago por uno de mis empleados. Esta propuesta denota el hecho de que el Gobierno está totalmente alejado de nuestra realidad", manifiesta Enrique Aldaz Lago a La Información. "Lo no que no se puede hacer todo el rato es castigar al empresario, que es realmente quien crea puestos de trabajo". Desde su punto de vista, esta "penalización" al sector lo único que hará es "empobrecer al país". "Un autónomo además de pagar la cuota, una gestoría tiene que comer", subraya enérgicamente el empresario vasco.

En esta misma línea, Yolanda López, presidenta de 'Más que autónomos +\' asegura que se respira un clima de "cabreo e impotencia" en su entorno más cercano. "Durante la pandemia muchos autónomos se han visto forzados a cerrar su negocio porque no tenían otra salida. En mi caso hay veces que no ingreso ni 700 euros al mes", detalla López a este periódico. "Están hablando de subir la cuota a mileuristas. Nos van a obligar a trabajar ilegalmente. No sé como proponen esta medida con los meses que estamos pasando con más de año y medio de pandemia". Finalmente, la empresaria también detalla lo "triste" que es no recibir apoyo por parte del Gobierno en momentos en los que se quiere expandir el negocio y contratar a alguien nuevo.

Negociaciones en curso



Según recoge la anterior tabla, las cuantías van variando en los nueve años en los que se prevé la transición desde el sistema actual, explican las mismas fuentes del diálogo social sin detallar más la cuantía de las cuotas en cada tramo y año para terminar entre esos 183 euros y 1.260 euros mensuales en 2031. La intención del Gobierno es que este sistema se desarrolle de forma progresiva en 9 años desde 2023 hasta 2031, con revisión cada tres años, y mantiene que dos de cada tres autónomos pasarán a pagar menos con las nuevas cuotas. En el caso de los que tienen rendimientos inferiores a 600 euros mensuales, ejemplifican, el nuevo sistema supone un ahorro de 1.300 euros al año en cuotas a la Seguridad Social.

La reunión que tuvo lugar el pasado lunes entre el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, y agentes sociales y asociaciones de autónomos para abordar el nuevo sistema de cotización terminó sin ningún tipo de avance significativo. El mandatario consideró que su propuesta para reformar el régimen de cotización de los autónomos es "muy justa" y "beneficiosa", si bien se ha mostrado abierto a que haya "ajustes". Para el ministro, esta propuesta es "absolutamente consistente" con el acuerdo alcanzado con los agentes sociales en junio de 2021 y con las recomendaciones del Pacto de Toledo, al tiempo que ha descartado que se lleve a cabo "por cuestiones recaudatorias".

Imposible de asumir para algunos

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), se muestra en contra de la definición que hace el Gobierno de ingresos reales y "otros aspectos" que contiene la propuesta. "Hay otra serie de problemas técnicos ¿Qué pasa con los colaboradores? ¿Y los autónomos en pluriactividad? Son cuestiones que todavía no están claras", asegura el presidente de ATA. "Esto es inasumible para muchísimos autónomos. Estos no pueden pagar un 40 % más de cotización entre el 2023 y 2024". Asimismo, el presidente de la entidad asegura que tras la reunión el Gobierno “ha tomado nota” de lo trasladado.

UPTA y UATAE: sí, pero con matices

Por su parte, la Unión de Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado una contrapropuesta a la reforma planteada por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social cuya principal novedad es una cuota mínima de 135 euros mensuales para aquellos trabajadores que ingresen menos de 5.400 euros anuales. UPTA propone una cuota fija de 135 euros para los autónomos que ingresen menos de 5.400 euros anuales.

Además, establece una cotización especial para las personas trabajadoras autónomas que realizan una actividad artística o cultural. Así pues, aquellos cuyo rendimiento neto fuese inferior a 3.600 euros anuales cotizarían por una cuota fija de 90 euros y entre 3.600 y 5.400 abonarían una cuota de 135 euros. Por su parte, UATAE pidió que el nuevo sistema de cotización de autónomos "llegue lo antes posible a quienes menos ingresos tienen", por lo que planteó acortar los plazos fijados del régimen transitorio.