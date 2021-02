Inquilino o propietario: ¿quién está obligado a pagar la tasa de basuras?

PREGUNTA Voy a alquilar una casita en un pueblo en el que hay tasa de basuras. ¿La tengo que pagar yo o el inquilino?

Una tasa es un tributo que se paga por un servicio. La definición de la Ley General Tributaria es: "Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado".

La llamada tasa de basuras es el tributo por la retirada y gestión de los residuos urbanos que giran algunos ayuntamientos. Si es el caso del de este pueblo, como indica, tiene usted que acudir a la ordenanza municipal que implanta y regula la tasa, ya que en la misma se determinará el sujeto pasivo.

Dado el contenido del servicio, lo lógico y normal (y así es en la generalidad de casos que conocemos) es que el sujeto pasivo sea quien reside en la vivienda, porque es el beneficiario de la prestación del servicio, ya que es a quien "le recogen y gestionan" las basuras. Por tanto, el arrendatario es quien debe pagar la tasa salvo que hayan llegado a otro tipo de pacto.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com