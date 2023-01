¿Quiénes no podrán pedir el cheque de 200 euros? Este es el principal motivo

El nuevo cheque de 200 euros dirigido para las economías más vulnerables con el objetivo de facilitar la compra de alimentos se marca en la agenda del Gobierno de coalición como uno de los grandes hitos de cara a 2023 dentro del paquete de medidas anticrisis aprobadas bajo el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de ayudas frente a la inflación en España. Ahora bien, esta subvención directa y en un único pago tiene letra pequeña, puesto que existen ciertas personas físicas que no podrán beneficiarse.

Para ello, lo primero que hay que hacer es consultar los requisitos generales que se establecen en el BOE, correspondiente al 28 de diciembre de 2022, en el que se dicta que puede solicitar esta nueva ayuda cualquier residente habitual en España a 31 de diciembre de este año, si se ha llevado a cabo una actividad laboral por cuenta propia o ajena, o bien se ha recibido el subsidio por desempleo, siempre que los ingresos percibidos no hayan superado los 27.000 euros anuales. El patrimonio, además, debe ser menor a 75.000 euros, descontando la propia vivienda principal en caso de ser propietario de la misma.

Asimismo, en el caso de que los perceptores sean matrimonio o pareja de hecho, para obtener el cheque de 200 euros, se utilizará como baremo el cómputo conjunto de ingresos, incluyendo además a menores y ascendientes que residan bajo el mismo techo. Sin embargo, en el BOE se especifica quienes son los ciudadanos que no pueden beneficiarse de esta nueva línea directa de ayuda, en formato de pago único, y gestionada a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. En cualquier caso, cabe recordar que la solicitud no estará habilitada hasta el próximo 15 de febrero, mientras que el último día para cumplimentar el formulario electrónico será el 31 de marzo.

Quiénes no podrán solicitar la ayuda de 200 euros

El Real Decreto 20/2022, de 27 de diciembre, establece algunos límites que no permiten recibir los 200 euros. Así, no serán beneficiarias las personas que a 31 de diciembre de 2022 reciben alguna de estas prestaciones sociales:

Perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

(IMV). Pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por las mutualidades de previsión social alternativas.

Las personas que durante 2022 fuesen administradoras de derecho de una sociedad mercantil que no hubiese cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022, o fuesen titulares de valores representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no negociados en mercados organizados.



La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, explicó que los pensionistas no podrán disponer de la ayuda, ya que ellos se verán beneficiados por la subida de las pensiones. No obstante, no son el único grupo de población excluido. Tampoco la podrá percibir, según la norma, aquellos beneficiarios que perciban el Ingreso Mínimo Vital. En cualquier caso, desde Moncloa apuntan que hasta 4,2 millones de ciudadanos podrán beneficiarse de este plan anticrisis para combatir la alta tasa de inflación, que en diciembre se situó por debajo del 6%.

Cuándo y cómo se podrá pedir el cheque de 200 euros

La ayuda impulsada desde el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se podrá pedir a través de un "formulario sencillo" que estará disponible en la página web de la Agencia Tributaria desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo. Por otro lado, esta subvención se abonará mediante transferencia bancaria, entendiéndose notificado el acuerdo de concesión por la recepción de la transferencia. Cuando, a la vista de la solicitud presentada y la información de que disponga la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no resulte procedente el abono de la ayuda, se notificará al solicitante una propuesta de resolución denegatoria, en la que se le indicarán los datos necesarios para consultar los motivos de la denegación en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si se rechaza, se dispone de 10 días para reclamar.