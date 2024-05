La rebelión contra el turismo de masas rescata el debate de cobrar tasas al viajero

Mientras España se prepara para batir un nuevo récord de turistas extranjeros en 2024, si se cumplen las previsiones de Braintrust -prevé 91 millones de viajeros internacionales, un 7% más que en 2023-, el sector discute cuál es el modelo turístico adecuado para proteger el motor de la economía y del empleo de una forma sostenible que no perjudique la calidad de vida de los residentes y su entorno, especialmente de los municipios de pequeño y mediano tamaño, que afrontan con mayor presión la saturación del turismo de masas.

Si bien este debate ha sido una constante en la industria durante los últimos años, las movilizaciones que protagonizaron miles de ciudadanos canarios hace escasas semanas en protesta de un modelo de turismo de masas que, dicen, está abrumando al archipiélago atlántico, han resucitado los fantasmas de las tasas turísticas, que están de moda en Europa y ya tienen presencia en algunas regiones españolas como Cataluña o Baleares. En el caso de la primera, se gravan las pernoctaciones y el coste oscila entre 0,60 y 3,50 euros por persona y unidad de estancia, mientras que en la segunda se gravan los posibles daños medioambientales y la cantidad puede ascender a dos euros por noche.

El rechazo a estas tasas es mayoritario desde el sector hotelero, donde patronales como Exceltur o CEHAT han reiterado en varias ocasiones su negativa a la imposición de las recaudaciones mencionadas. Pero el dilema volvió a relucir en un desayuno reciente organizado por el Grupo Hotusa, en el que el embajador de Portugal en España, João António da Costa, defendió la imposición de tasas a los turistas a modo de "compensación por los servicios que prestamos a quien nos visita y no paga impuestos en nuestras ciudades". No obstante, el diplomático luso también aseguró que esta medida no es suficiente para frenar el turismo masivo y puso el foco en "convencer a los ciudadanos de que es bueno para el desarrollo socioeconómico de sus ciudades".

Lejos de implantarse en más ciudades españolas

En Europa, las tasas turísticas son una realidad en más de una veintena de países. Uno de los casos más recientes ha sido la prueba piloto que puso en marcha Venecia el pasado abril para cobrar una 'tarifa de acceso' de cinco euros a los visitantes ocasionales que quieran recorrer su casco antiguo en aras de gestionar los flujos turísticos y "desalentar el turismo diario". Sin embargo en España, a excepción de Cataluña y Baleares, este 'peaje' parece ser una utopía, al menos a corto plazo.

Cuatro días después de las protestas en las islas, el pleno del Parlamento de Canarias rechazó una propuesta no de ley presentada por el PSOE para la implantación de una tasa sobre las pernoctaciones turísticas, entre otras medidas dirigidas a controlar el crecimiento turístico. Mismo recorrido tiene esta propuesta en Madrid, cuyo alcalde José Luis Martínez-Almeida aprovechó un foro organizado esta semana por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Sociales y Económicos de Foment del Treball (SBEES) para descartar esta medida por la dificultad para su aplicación y porque puede restar competitividad a la capital entre otras ciudades europeas que ya la están aplicando. De implantarse, la siguiente comunidad podría ser Andalucía. Allí, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, anunció en una entrevista reciente en Onda Cero que el próximo 27 de mayo la Administración andaluza se sentará con el sector para debatir sobre la tasa a los turistas que visiten la región.

Los sindicatos piden reformar el modelo turístico

Desde el otro lado de la trinchera, las fuerzas sindicales abogan por una reforma del modelo turístico de masas que, a juicio de UGT, "es insostenible para nuestro país a largo plazo". "Estamos a tiempo de cambiarlo, pero hace falta más regulación, menos 'ultracapitalismo', más empresarios cualificados, menos precariedad laboral, mejores salarios y, sobre todo, una apuesta decidida del Gobierno para potenciar sectores y actividades de alto valor tecnológico que repercutan en la modernización y digitalización del sector Servicios, verdadero motor económico de nuestro país", esgrime Antonio Oviedo, secretario general de FeSMC-UGT.