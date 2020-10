La receta para salvar el turismo: escudos de liquidez y copiar ideas de otros países

La reconversión del sector turístico es ineludible y debe pasar por la concesión de ayudas directas, según han coincidido hoy varios ponentes que se han dado cita en la VII Jornada de Turismo que se ha celebrado en Benidorm.

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, ha sido el más claro en la ponencia que ha abierto el congreso, donde ha insistido en que la prioridad debe centrarse en "controlar la pandemia y la imagen internacional de España" porque si no se detiene "no salimos de esta ni de broma".

Zoreda ha reclamado "escudos de liquidez" más allá de los créditos ICO y ha pedido transferencias directas. "Nadie cuestiona cuando se dan a los agricultores por el pedrisco o cuándo se rescató a la banca. Ahora es el momento de ayudar al sector turístico", ha afirmado antes de calificar de "claves" los fondos que llegarán de Europa, pero ha reclamado "evitar peleas a la hora de repartirlos".

También ha indicado que aquellas empresas "que no han hecho los deberes" no deben ser beneficiarias de dichos fondos. Ha remarcado la necesidad de controlar los rebrotes, que a su juicio son "lo más peligroso para el sector" ya que si no se contienen "nada de lo que hagamos valdrá la pena".

Junto a Zoreda, el director de Desarrollo de Nuevos Negocios de IBM, César Romera, ha incidido en la importancia de las nuevas tecnologías y en "aprovechar todo lo que nos da". Romera se ha centrado en los datos como "el nuevo recurso natural" y en cómo son aprovechados por la Inteligencia Artificial para transformarlos en conocimiento sin necesidad de acometer "inversiones ingentes".

El empresario Kike Sarasola, fundador de Room Mate, ha intervenido para hablar del papel de los empresarios en la reactivación económica, y ha reivindicado la necesidad de recuperar la marca España porque "nuestra reputación fuera es muy mala".

De ahí que haya recalcado que no es momento de promocionar destinos turísticos concretos sino "España como país". Al igual que Zoreda, Sarasola también opina que hay que "reinventarse" para el futuro y "copiar" lo que se está haciendo bien en otros lugares.

El empresario ha apostado por dedicar los esfuerzos en atraer turistas de otros mercados como el chino o el americano, que representan un mayor volumen económico que el turista europeo.

"No vienen solo al sol y playa, buscan algo más, cultura, gastronomía, y son los que se dejan el dinero", ha apuntado Sarasola, quien ha insistido en que la reconversión debe ser inmediata, sin esperar al año que viene "porque no aguantamos hasta entonces".

Los especialistas han abordando la necesidad de transformar los modelos y fundamentos que han guiado el turismo español en las últimas décadas mediante la realización de un plan estratégico "urgente" que determine "qué queremos ser de mayores".

De igual forma, han pedido afrontar la renovación integral de los destinos turísticos maduros, abordar un plan de digitalización turística, atajar el aumento desbordado de las viviendas turísticas, acometer políticas de gestión de infraestructuras y de inversiones en intermodalidad y "flexiseguridad" en las relaciones laborales.

También en incentivar la reducción de la huella de carbono, invertir en nuevos sistemas de inteligencia turística y contar con una nueva gobernanza "que permita reconducir la realidad turística en la que estamos".