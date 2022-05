La recomendación del Banco de España si dejas de usar una cuenta bancaria

Las operaciones bancarias en ocasiones pueden suponer un dolor de cabeza para un gran número de ciudadanos. Las visitas a las sucursales son cada vez más tediosas y los tiempos de espera también son más largos. Por esto es posible que, cuando cambiamos de entidad, olvidemos cerrar la cuenta que tenemos con la anterior. Sacamos todo el dinero y la damos por eliminada, pero nada más lejos de la realidad.

"Parece una obviedad, pero si dispones de una cuenta bancaria que ya no utilizas, lo más sensato es que la canceles", ha señalado el Banco de España en una de sus últimas publicaciones. Y es que, aunque pensemos que hemos cerrado nuestra cuenta sacando todo el dinero de la entidad, la verdad es que puede generar costes añadidos y otros problemas.

Problemas de dejar la cuenta abierta

"La entidad puede seguir cobrándote comisiones de mantenimiento según lo establecido en el contrato", advierten desde el organismo. De igual modo, informan que si se produjera un descubierto "te podría cobrar intereses y comisiones por este hecho, salvo que el descubierto se diera por el cargo de las comisiones, en cuyo caso no puede hacerlo". Sin embargo, los bancos "generalmente" no suelen cargan comisiones en cuentas con saldo cero para evitar que se genere justamente ese problema.

Según el Banco de España, solo cuando pasen 20 años desde que el titular haya efectuado los últimos movimientos, la entidad puede considerar la cuenta "abandonada" y traspasar el saldo al Estado. "Como titular de una cuenta, debes ser el primer interesado en llevar un correcto control", aconsejan.

Durante el tiempo que esté activa, aunque no se utilice, el banco debe de seguir remitiendo los extractos y otros documentos informativos exigibles en la forma que está pactada. "Pero recuerda que la entidad no está obligada a enviarte el resumen mensual si no ha habido movimientos durante el periodo", ha matizado.