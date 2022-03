Refinerías, medicinas... Interior monta convoyes para asegurar los suministros.

"No hay ley, ni libertad. Esto es la jungla", exclaman transportistas que han decidido no secundar las protestas de una parte del gremio. Un escenario que ha empujado al Ministerio del Interior a desplegar hasta un sexto de sus agentes para poner orden en las carreteras. "Lo que no vamos a hacer es ponerles un furgón policial a cada camión", dice una fuente de dentro del Ministerio. Una declaración que muestra la tensión que se vive dentro. Mientras continua este cruce de acusaciones, varios sectores -sobre todo los más básicos- se quejan, "sin transporte no somos nada, todos mis productos son perecederos y se me van a pudrir". Este escenario ha inundado de pesimismo al Ejecutivo porque salpica a varios ministerios. Así, tras un gabinete de crisis dirigido por Interior, se ha llegado a una solución de urgencia: es vital asegurar el suministro de refinería y medicinas por medio de convoyes policiales.

Aunque el pasado diciembre ya hubo manifestaciones por parte del sector del transporte (debido al alto precio de los carburantes), esta vez la situación es diferente: muchos de los que protestan son autónomos y personas que no pertenecen a ningún sindicato. Lo que complica al Gobierno la interlocución que sí tuvo hace tres meses. De momento, Marlaska ya ha movilizado a más de 23.000 agentes (de Guardia Civil y Policía Nacional) y, de momento, no contemplan más actuaciones. Por otro lado, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, mostró ayer su compromiso para paliar el impacto económico y social de la invasión de Rusia a Ucrania.

El objetivo de la operación de Marlaska es luchar contra el miedo que se está generando dentro del sector y que ha llevado a muchos transportistas a no querer salir con el camión a hacer su ruta habitual ante el miedo a "cristales rotos, lonas rajadas o insultos por parte de otros compañeros". Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte (que representa compañías importantes como Amazon o DHL) asegura que "no nos dejan trabajar. Están utilizando métodos violentos y delictivos. No se está respetando la libertad de trabajo, no entendemos a qué está esperando el Gobierno... no se enteran de que no podemos suministrar a farmacias, hospitales y supermercados porque los manifestantes bloquean hasta nuestras plantas logísticas".

Camiones estacionados durante las protestas de ayer. Europa Press

La escasez se empieza a notar: de la carne al pescado

La crisis de suministros se expande a la 'velocidad de la luz' por toda España. A la invasión rusa a Ucrania, que ya hizo tambalear los cimientos de la economía mundial, se le ha sumado la huelga de transportistas convocada hace unos días, y que sigue provocando cortes en las carreteras que impiden a las distribuidoras enviar sus productos a sus destinos finales. La semana anterior la crisis del girasol dejaba imágenes sin precedentes de clientes que se arremolinaban ante estantes vacíos, con la esperanza de conseguir una 'ganga' con precios desorbitados. Tan solo unos días después, los fantasmas del desabastecimiento sobrevuelan en el consumidor, con la imagen de los lineales de los supermercados sin oferta amenazando con volver a repetirse.

Los mercados llevan acusando toda la semana las consecuencias del paro de los transportistas. En MercaBarna cuentan que han recibido un 33% menos del producto que recibieron de la semana pasada: "Sobre todo lo estamos notando en productos que vienen de Galicia y del sur de España, como los mejillones o las hortalizas que vienen de Andalucía". Cree que el marisco y las verduras son los alimentos que más están costando transportar y reconoce que los operadores ya están buscando soluciones ante el desabastecimiento: "Ya están entrando productos por otras vías de entrada. Por ejemplo, está llegando pescado desde Francia, desde Inglaterra, ya se están buscando otras fuentes de aprovisionamiento". MercaMadrid no se queda al margen del paro del transporte, y confirman a este periódico que el marisco, las frutas y las hortalizas son los productos que menos llegan: "Hoy solo ha llegado el 60% de lo que vino el mismo día de la semana pasada".

Movilizaciones de camiones en Zaragoza. Movilizaciones de camiones en Zaragoza.

El sector cárnico tampoco se libra de la 'onda expansiva' que ha provocado la huelga. Con las carreteras cortadas por los 'piquetes' y huelguistas, la comunicación terrestre en España está más difícil que nunca. Está afectando de lleno a las distribuidoras de carne y pollo, a las que les está ocasionando numerosas pérdidas. La Información ha tenido la oportunidad de hablar con una de ellas para conocer de primera mano su situación: "Nos está tocando de muy cerca, hay varios camiones que no están pudiendo llevar el pollo a su destino. Sobre todo en Andalucía". Las empresas que se dedican a la distribución cárnica no están exentas del problema. "Algunos pedidos no pueden llegar a su destino", dicen.

El sector de los lácteos ya acusa 'la histeria colectiva'. Basta con caminar por los pasillos de los supermercados para comprobar que los clientes 'temen' el desabastecimiento de los estantes. Desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas confirmar la incertidumbre: "Hay botellas de leche ya envasadas, yogures elaborados, que no pueden salir. El almacén está a tope y los productos no pueden salir". Además, denuncian que no llega material a las fábricas: "No traen envases, embalajes, tapones o etiquetas. Aunque traigan la leche de la ganadería no se puede procesar porque no hay donde meter el producto". La Federación reconoce a este periódico que el tapón está en la industria e insisten en que se encuentran "al borde del colapso". Por otra parte, confían en que el conflicto se solucione cuánto antes y esperan que los camioneros que no se sumen a la huelga puedan trabajar sin incidentes.