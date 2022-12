Orfin pide una reestructuración de IVA, IRPF y Sociedades a aplicar desde 2024

Una reforma profunda del sistema tributario español para acabar con un déficit estructural en las cuentas públicas superior al 3% que el país viene registrando desde antes de que estallase la pandemia de Covid-19. El Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin) apuesta por una reestructuración de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, los tres principales tributos en términos de recaudación, que pueda aplicarse ya desde 2024, así como por una mayor consideración de los impuestos especiales, sobre todo de la tributación verde, que sirva para apoyar el proceso de transición energética y el de digitalización.

España no solo tiene un problema de déficit estructural, sino también de endeudamiento, puesto que el pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas superaba ampliamente ya desde antes de la crisis sanitaria el objetivo del 60% de la renta nacional marcado por Bruselas. Ambos factores situaban ya a España "como uno de los países más endeudados y, por ende, más vulnerables ante la llegada de un cisne negro como ha sido la pandemia", destaca el informe 'Reformas fiscales pendientes sistema tributario y reglas fiscales'.

Tanto en 2021 como en 2022 se ha producido una mejora en términos tributarios, con incrementos de recaudación muy significativos, para alcanzar una cifra récord este ejercicio. En España, los ingresos públicos a nivel agregado apuntan a una tendencia procíclica y estable a lo largo del tiempo, con un promedio sobre PIB que rondaba en 2019 el 35,4% del PIB; 5,6 puntos porcentuales menos que la media de la UE a Veintisiete y seis puntos por debajo de la zona euro.

Desde entonces, la ratio de recaudación sobre el PIB ha convergido con la de nuestros socios, de forma que la brecha se ha reducido hasta el 2,7% en 2021 respecto a la media de la UE, y al 3,2% en relación al resto de países con los que compartimos el euro. Esto ha sido así por el efecto combinado de la caída del PIB nominal y por una evolución de los ingresos impositivos que, según los expertos, debería leerse con precaución. "Son dos factores temporales y habrá que ver si reducción de la brecha es solo temporal también", apunta María Cadaval, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago y coautora del documento.

Desde su punto de vista, "algunos factores podrían haber cambiado estructuralmente; en particular, la dimensión de la economía sumergida y el grado de cumplimiento tributario. Pero no hay que perder de vista que se ha emitido deuda pública para mantener rentas y desvincular su dinámica de la del PIB", algo que no sucedió durante la pasada crisis financiera. "Llevamos mucho tiempo con ingresos por debajo del nivel de gastos. Tiene que haber equilibrio, no puede haber gasto público si no es financiable", ha apuntado el economista José Carlos Díez, director de la Cátedra sobre la Realidad Financiera ORFIN.

El IRPF, impuesto 'estrella' este año

Los expertos han recordado que este año el Impuesto sobre la Renta será el "impuesto estrella" con más de 100.000 millones de euros de recaudación, lo que permitirá al Estado recabar con esta figura más que con Sociedades e IVA en conjunto, siendo los mayores aportantes son las clases medias. En todo caso, el informe hace hincapié en que el equilibrio de las cuentas públicas está lejos de alcanzarse y en que "no se estima que sea esta década cuando los niveles de deuda sobre el PIB vuelvan a situarse en los estándares europeos de referencia".

Esto, en un momento en que las reglas fiscales permanecen suspendidas en la Eurozona hasta 2024 y cuando además el Banco Central Europeo ha pisado el acelerador de la normalización monetaria para combatir la inflación (con subida de tipos hasta el 2,5% y retirada prevista de las compras de deuda soberana). Pero también en un momento en el que la economía española sigue sin haber recuperado aún los niveles de PIB previos a la pandemia.

Precisamente, en relación con la reforma a debate de las reglas fiscales a nivel europeo, Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y el otro de los autores del documento, valora de forma muy positiva la propuesta publicada recientemente por la Comisión Europea. Desde su punto de vista es "pragmática, realista, ha intentado jugar con las posiciones técnicas de los distintos gobiernos, de forma que es viable". Por ello, considera muy probablemente no vea muy afectada en las negociaciones los próximos meses.