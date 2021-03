CEOE rechaza la reforma laboral de Díaz pero se abre a negociar lo que pide la UE

La patronal no quiere ni oír hablar de la contrarreforma laboral en los términos que plantea el Ministerio de Trabajo. En un momento crítico para el tejido productivo como el actual, los empresarios consideran que "no es el momento" de abordar los cambios que quiere implementar el departamento que dirige Yolanda Díaz, actual ministra de la cartera y vicepresidenta tercera 'in pectore' del Gobierno. Tras el golpe de la pandemia a la economía y, en concreto, a la actividad empresarial y el empleo, en la CEOE defienden que las modificaciones que se produzcan en la legislación del mercado de trabajo deben dirigirse exclusivamente hacia las orientaciones marcadas por las autoridades europeas y no a una modificación profunda del marco actual, tal y como han diseñado el Ministerio y los sindicatos.

Así lo han trasladado los representantes de la organización empresarial en la primera reunión para la constitución de la mesa de negociación que acaba de finalizar. Fuentes presentes en el encuentro explican a La Información que el planteamiento de la patronal no supone, en cualquier caso, un plante al Ministerio ni al diálogo social, sino una definición de los límites en los que están dispuestos a hablar en este negociado. Así, la CEOE ha transmitido a Trabajo y a los sindicatos que la actual situación de pandemia requiere avanzar en materia de políticas activas de empleo o en cuestiones como la reducción de la excesiva dualidad del mercado laboral, pero en ningún caso abordar una contrarreforma laboral integral como la que ha llevado a la mesa el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, compartida por las organizaciones sindicales CCOO y UGT.

La intención del Ministerio, impulsada por los sindicatos, era retomar este mismo miércoles las negociaciones en el punto exacto en el que se aparcaron en marzo de 2020, antes de la irrupción de la Covid. Hay que recordar que, en aquel momento, los interlocutores sociales habían alcanzado un cierto consenso sobre aspectos como la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o de la ultraactividad de los convenios colectivos, aunque existían discrepancias en torno a cuestiones como la limitación de la subcontratación a la actividad principal de la empresa. Sin embargo, la patronal considera ahora que la pandemia "lo ha cambiado todo" y en estos momentos las "prioridades" deben ser otras.

En este sentido, fuentes de la cúpula empresarial consultadas por este medio explican que no se trata de un plante al diálogo social, puesto que por cuestiones de "lealtad institucional" la CEOE no dejará de acudir a las mesas de negociación convocadas por el Ministerio, pero sí muestran su rechazo a sentarse a hablar de los temas en los términos en los que se planteaban hace un año. Así lo ha expresado el líder de la patronal, Antonio Garamendi, ante sus socios en la Junta Directiva celebrada este mismo miércoles, y eso es lo que los participantes en el diálogo social han puesto sobre la mesa.

En el cónclave empresarial se ha dado cuenta de un informe monográfico sobre el impacto de la pandemia en el tejido productivo, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que el departamento de Economía de CEOE constata que los ingresos de las empresas españolas se redujeron en 287.000 millones de euros en 2020 por la crisis de la Covid-19. En concreto, la patronal cifra en 270.000 millones de euros la pérdida de facturación en los sectores de servicios, industria, suministro de energía y agua y comercio, a los que suma los 17.000 millones en los que ha recortado sus ventas el sector de la construcción. "La actividad empresarial se ha desplomado un 14%, mientras el PIB ha caído un 11% y el empleo un 3%", expresa un alto cargo de la CEOE de manera gráfica.

Con estos datos sobre la mesa, los empresarios se niegan a entrar al fondo del desmontaje de la legislación de 2012 que busca Yolanda Díaz, presionada por los sindicatos, aunque no descartan negociar medidas dirigidas a la reducción de la dualidad laboral y, por ende, de la precariedad en el empleo, especialmente de los jóvenes, así como un nuevo marco de políticas activas. Es lo que la CEOE entiende que Bruselas espera de España en cuanto a las reformas comprometidas con la Comisión Europea para el acceso a los fondos de recuperación Next Generation UE.

Los sindicatos, por su parte, denuncian una "discrepancia total en el orden de prioridades". Desde CCOO critican que "las organizaciones empresariales no quieren que se aborde lo que teníamos hablado en febrero -de 2020-" y plantean "recuperar lo que había en la mesa, resolverlo y abordar el resto de temas". "Estamos obligados a hacerlo porque es un compromiso adquirido, y además también es un compromiso de España con Europa en el componente de mercado laboral", reclaman desde el sindicato. La diferencia con la posición empresarial es que los representantes de los trabajadores quieren empezar por las cuestiones que afectan a la negociación colectiva, para después avanzar hacia temas más de fondo como las medidas para reducir la temporalidad, que es donde CEOE considera que la UE pone el foco.

En cualquier caso, las negociaciones no han empezado con buen pie para la ministra y futura vicepresidenta del Gobierno de coalición. La CEOE ha marcado sus líneas rojas desde el minuto uno, y no dudará en acudir a Nadia Calviño para frenar las pretensiones de Díaz. Sin embargo, la responsable de Trabajo ya ha advertido de que no va a renunciar a su obligación de legislar ni a otorgar derecho de veto a ninguno de los actores del diálogo social. El Ministerio ya ha convocado una nueva reunión para el 30 de marzo y, en principio, a partir de entonces las citas serán semanales.