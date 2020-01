Díaz sentencia la reforma laboral del PP y se alinea con los sindicatos frente a CEOE

La legislación en materia laboral del Partido Popular tiene los días contados. Por si quedaba alguna duda al respecto, la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lo dejó ayer claro durante el traspaso de la cartera que recibió de manos de su antecesora Magdalena Valerio. "Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de las trabajadoras y trabajadores", dijo ante los líderes patronales y sindicales –mostrando, eso sí, una mayor sintonía con los sindicatos frente a los empresarios– y ante la atenta mirada de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, contraria a la derogación total de la norma.

Su discurso de presentación no dejó margen para la interpretación: el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos dará la vuelta a la legislación laboral vigente. Así aterrizó Díaz en una sala abarrotada del Ministerio de Trabajo donde, no obstante, no fue la única protagonista. Las miradas también se dirigieron a Valerio, cuya salida del Gobierno pilló por sorpresa a muchos de los presentes. Y a José Luis Escrivá, el nuevo responsable de velar por la sostenibilidad de las pensiones públicas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Díaz, vinculada al activismo de izquierdas y al comunismo desde su juventud, situó el diálogo social como base de su acción, pero con un tono y una cercanía evidente hacia las organizaciones sindicales, con quienes tuvo guiños especiales. No dudó en subrayar la labor de su padre, el ex dirigente de CCOO en Galicia Suso Díaz y del exsecretario general de CCOO Ignacio Fernández Toxo como ejemplo de "lucha por las libertades". Ambos estaban presentes en la sala. "Siempre se sabe de qué lado están", apuntó, para destacar que ella también se colocará del lado "de la mayoría trabajadora".

Entre los asistentes al histórico traspaso de la cartera de Trabajo, que queda dividida en dos para cubrir la cuota de Podemos en la coalición progresista, se encontraban también el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez. Desde sus respectivas organizaciones sindicales ambos han empezado a presionar ya al nuevo equipo de Trabajo para derogar la reforma laboral. También tuvieron oportunidad de despachar con Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, con un perfil universitario, ligado a los sindicatos y a Unidas Podemos, que resulta "muy radical" en el ámbito empresarial.

buen 'feeling' Yolanda Díaz: "Valerio ha sido mi ministra preferida" Ayer quedó más que clara la buena sintonía entre ministra y exministra. La nueva titular de Trabajo solo tuvo palabras de agradecimiento para Magdalena Valerio, de quien llegó a decir que es su "ministra preferida". Ambas mantienen una buena relación, tal y como cuentan fuentes de sus respectivos entornos: "Hablan todas las semanas y ambas decían que disfrutaban de sus debates en el Congreso". En esta nueva etapa se han mostrado dispuestas a trabajar juntas: "Gracias de corazón, Magdalena, sé que voy a contar con tu ayuda cuando la necesite", dijo Yolanda Díaz.



Precisamente entre el público también se sentaban Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, y Gerardo Cuerva, de Cepyme, que escucharon como la nueva ministra de Trabajo habló de recuperar los derechos arrebatados a los trabajadores. "La precariedad es el principal reto de este país, el gran desafío de nuestro tiempo", dijo. "Frente a la precariedad, trabajo decente; frente a los bajos ingresos, salarios que permitan vivir con dignidad; frente al paro, trabajo y protección social; y frente a los accidentes laborales, seguridad y salud en el trabajo", zanjó.

Más allá de la derogación de la reforma, apostó por el equilibrio en las relaciones laborales –dando mayor poder a los trabajadores frente a los empresarios– y por la elaboración del nuevo 'Estatuto del Trabajo del siglo XXI', una fórmula heredada del anterior equipo socialista. Entre sus prioridades figuran la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial y de la ultraactividad, la regulación de la subcontratación o la derogación del despido por bajas médicas, entre otros muchos asuntos que aparecen desgajados en el programa del Gobierno progresista.

Todas estas cuestiones fueron avanzadas en el diálogo social por la anterior secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, en reuniones discretas en las que se lograron avances importantes con la CEOE. Por eso, uno de los objetivos inmediatos de los empresarios es solicitar una reunión bilateral con la nueva titular de Trabajo para testar con ella la vigencia de esos avances. La patronal puso el grito en el cielo a conocer el acuerdo programático entre el PSOE y UP (llegaron a decir que estaban más cerca del populismo que de la ortodoxia económica) sin embargo días después rebajaron el tono y se mostraron dispuestos a colaborar con el nuevo Gobierno.

BIOGRAFÍA De Ferrol al Ministerio Yolanda Díaz nació en Fene (A Coruña) en 1971 y es licenciada en Derecho. En 2007 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Ferrol, donde formó Gobierno de coalición con el PSOE y ejerció como teniente de alcalde. Fue elegida en 2012 diputada en el Parlamento de Galicia, donde ejerció de viceportavoz hasta las elecciones de 2016, cuando resultó elegida para representar a los gallegos y gallegas en el Congreso de los Diputados. Dentro del Congreso ha sido Portavoz del Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Además hay que destacar la portavocía adjunta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, así como Portavoz de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

Yolanda Díaz tiene el encargo de Pablo Iglesias de desmantelar la reforma laboral del PP. De frente no solo se encontrará a las patronales, sino también al ala más ortodoxa del Ejecutivo, liderada por Nadia Calviño, quien ha defendido la legislación vigente en no pocas ocasiones. Sánchez ha encomendado a su vicepresidenta económica la relación con los empresarios: calmarles ante los postulados más radicales en materia económica y laboral que puedan lanzar sus socios de Podemos. Además seguirá ejerciendo como presidenta de la Comisión Delegada, desde donde coordinará las decisiones que el resto de los ministerios del área económica quieran llevar al Consejo de Ministros. Tiene, en definitiva, todas las herramientas para hacer de dique de contención frente a la contrarreforma laboral.