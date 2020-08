¿Puede un vecino modificar el patio interior sin el permiso de la comunidad?

Vivo en un edificio de pisos en régimen de propiedad horizontal que cuenta con un patio interior al que dan básicamente las cocinas y los tendederos de las viviendas. La única vivienda con acceso directo a ese patio es uno de los bajos que tiene atribuido su uso en las escrituras. Desde hace unos meses, ese vecino ha construido allí una estructura anclada con tornillos al suelo y a las paredes laterales con un tejadillo a modo de porche. Al margen de que no ha pedido permiso a la Comunidad, mi ventana queda justo encima y ahora ya no puedo tender porque la ropa toca con el tejadillo y cuando llueve el ruido del agua sobre el mismo (es una especie de plástico), es infernal. Le he dicho que tiene que desmontarlo todo y me contesta que la única legitimada es la Comunidad y que le ha autorizado tácitamente porque nadie le ha dicho nada.