A qué trabajadores no afectará la nueva penalización de la jubilación anticipada

A la entrada en vigor de las primeras medidas incluidas en la reforma de las pensiones cada vez le queda menos. Así lo aseguro la semana pasada el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva, quien dijo que era cuestión de "días o semanas" que la mesa de diálogo social terminase de cerrar el acuerdo. En cualquier caso, la reforma será progresiva, por lo que este año solo habrá dos cambios -no menores, eso sí- y deja el grueso para 2022. El primero será subir las pensiones con el IPC, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las mismas; el segundo: incentivar la permanencia de los trabajadores sénior en el mercado laboral a través de la revisión de las penalizaciones a la jubilación anticipada y de los incentivos a la demorada.

Estos dos primeros cambios van en la línea de lo que dijo Escrivá en una de sus últimas comparecencias ante la Comisión del Pacto de Toledo, donde esgrimió que lo "más importante" era que las pensiones no perdiesen poder adquisitivo con la reforma y que España era un país que no había "promocionado suficientemente la jubilación demorada", por lo que, dijo, se había instalado que el nivel de actividad de las personas mayores era algo a lo que no se debía dar prioridad.

Mientras tanto, y a la espera de que entre de forma oficial la reforma de Escrivá, el ritmo de jubilaciones anticipadas se ha disparado un 26% en el primer trimestre del año. Y es que son muchos los trabajadores que están adelantando su retiro ante el inminente cambio que, como decimos, incluye penalizaciones para aquellos que optan por dejar su trabajo antes de la edad legal.

Despedidos en 2021

Eso sí, tal y como aseguró la semana pasada Escrivá, el nuevo sistema de penalizaciones para las jubilaciones anticipadas no se aplicará a quiénes se vean afectados por despidos este año, tal y como confirmó en una entrevista en TV3. De esta forma, los despidos de 2021 tendrán una cláusula de salvaguarda para que no les apliquen los nuevos coeficientes reductores cuando se jubilen antes de tiempo.

El proceso de cambio de los coeficientes será transitorio y durará seis años hasta que se aplique el nuevo sistema con sus respectivos novedosos porcentajes. Estos se irán incrementando progresivamente cada año.

La nueva fórmula divide los tipos de coeficientes en función de dos factores. Por un lado, el número de años y meses cotizados: menos de 38 años y seis meses; más de 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses; más de 41 años y seis meses cotizados y menos de 44 años y seis meses; más de 44 años y medio cotizados.

Por otro lado, se tiene en cuenta el número de meses de anticipo con los que se accede a la jubilación. Estos van desde un mes hasta los 24, y cuantos más sean más alto será el porcentaje del coeficiente reductor y, por tanto, el recorte en la pensión.

De este modo, un trabajador con menos de 38 años y seis meses cotizados sufrirá un coeficiente de un 21% mientras que el actual sería del 16%. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores con más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y seis meses, cuyo coeficiente se incrementará del 15% actual al 19%. Las tablas siguientes muestran estos datos. El Gobierno redondea a un decimal los porcentajes, de forma que en la tabla de más de 38 años y seis meses cotizados, donde pone 1,9% en coeficiente actual, el coeficiente real es de 1,875%... y así sucesivamente.