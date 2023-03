El regulador alemán da luz verde a la filial de SVB para operar tras la caída

Luz verde para el nuevo SVB alemán. Tras el cierre de la entidad financiera hace unos días para evitar un posible efecto contagio, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania ha decidido otorgar los permisos necesarios al Silicon Valley Bridge Bank. Esta decisión ha sido para que pueda realizar préstamos y negocios propios a través de su sucursal en el país, SVB Alemania.

SVB Alemania es una sucursal del Silicon Valley Bridge Bank que se ha hecho cargo de todos los negocios de la filial alemana del Silicon Valley Bank, después de la intervención de la matriz estadounidense, tras lo que Silicon Valley Bridge Bank solicitó un permiso para su nueva sucursal alemana, SVB Alemania.

BaFin impuso el pasado 13 de marzo una moratoria a Silicon Valley Bank Germany debido al riesgo para el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores y ordenó el cierre a los clientes, subrayando que "no tiene relevancia sistémica".

Desde el regulador alemán, subrayaron que la situación que vivió el banco no representaba una amenaza para la estabilidad financiera y que "no tiene consecuencias para el seguro de depósitos en Alemania". Esto, según indican, se justifica en que la entidad, que funciona en Alemania desde mayo de 2018, lo hace en el negocio de préstamos que no en depósitos. Según los estados financieros anuales del Silicon Valley Bank (SVB) a 31 de diciembre de 2022, los activos totales de la entidad ascendían a 789,2 millones de euros.