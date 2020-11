¿Es posible regularizar una herencia sin el certificado de defunción?

La casa donde vivo está a nombre de mis abuelos. Mi abuela me donó su parte, pero no así la de mi abuelo porque desapareció en la guerra y no tenemos certificado de defunción. En su estamento dejaba heredera de todo a mi madre, hoy fallecida, pero nunca se arregló la herencia en el notario ¿Qué tengo que hacer para regularizar la situación?