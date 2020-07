¿Puedo poner rejas en las ventanas de un bajo aunque no gusten a los vecinos?

Soy propietario de una vivienda en la planta baja de un edificio en régimen de propiedad horizontal. En los últimos meses, el barrio ha venido sufriendo varios atracos a domicilios –algunos con violencia en las personas- que me ha llevado a instalar rejas en las ventanas de mi domicilio, todas ellas muy accesibles desde la calle. Para mi sorpresa, hay algunos vecinos que me dicen que las tengo que quitar porque afean la fachada, que es un elemento común. A mí me parece increíble, pero me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias.