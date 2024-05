Cuándo devuelve Renfe la fianza de los abonos gratuitos 2024: solicitud y plazos.

Buenas noticias para los más de 2,7 millones de usuarios de tren que esperan su fianza tras adquirir con Renfe sus abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y media distancia y bonos Avant. Si has adquirido un titulo de viajero frecuente para el primer cuatrimestre del año, 1 de enero a 30 de abril de 2024, debes saber que la compañía ferroviaria ha comenzado a tramitar este 14 de mayo las devoluciones de los 10 o 20 euros que se entregaron en concepto de fianza.

Renfe ha confirmado que desde el día 14 de mayo se podrá solicitar la devolución de la fianza de los Abonos Gratuitos del cuatrimestre entre enero y abril de 2024. Desde este momento, tienes hasta un año para solicitar el dinero depositado.

¿Cómo se solicita la devolución de la fianza?

Lo primero que debes recordar es cómo depositaste la fianza, ya que se puede hacer a través de tarjeta de crédito o en metálico en taquilla. Desde Renfe recuerdan que es necesario "que conserves el abono y el ticket o justificante de compra" hasta que se haga efectiva la devolución del dinero.

En el caso de que pagarás con tarjeta bancaria, no tendrás que hacer ninguna gestión. La fianza se devolverá de manera automática hasta el 24 de mayo, siempre que se hayan realizado un mínimo de 16 viajes y el abono no esté incluido en la lista de incumplimientos de las medidas antifraude. Si pasada esta fecha no se ha hecho efectiva la devolución del dinero, deberás acudir a un punto de Atención al Cliente y rellenar un formulario.

Si, por el contrario, pagaste en efectivo, debes saber que desde este 14 de mayo ya puedes solicitar la devolución del dinero en cualquier punto de venta de billetes. Ten en cuenta que deberás presentar tu abono, el DNI y el justificante de compra.

Abonos gratuitos para el segundo cuatrimestre de 2024

Durante el segundo cuatrimestre de 2024, los usuarios podrán seguir disfrutando de los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, servicios de proximidad y media distancia durante todo su período de vigencia, para viajar hasta el próximo 31 de agosto.

Para los servicios ferroviarios de Avant se prorroga el descuento del 50%, el mismo que se aplicará a otros trayectos de alta velocidad declarados Obligación de Servicio Público (OSP).

Estos abonos gratuitos se pueden adquirir en los puntos de venta habituales como taquillas de la estación o máquinas autovente o en la App de Renfe Cercanías, previo registro en la web de Renfe. En esta ocasión también será necesario abonar una fianza de 10 euros.

Como está ocurriendo ya con las fianzas del primer cuatrimestre de 2024, el importe se devolverá a tu tarjeta automáticamente al finalizar los 4 meses de validez del abono, siempre que hayas realizado un mínimo de 16 viajes.