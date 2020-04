Renta 2019: ¿cómo incluir los ingresos por una herencia en la declaración?

Con el comienzo de la Campaña de la Renta 2020 los contribuyentes deben hacer revisión de todos sus ingresos obtenidos para tributar por el IRPF. A la hora de realizar la declaración de la Renta surgen dudas de la obligatoriedad de presentar ciertos ingreso o de cómo hacerlo. Entre otras, cómo declarar las herencias recibidas.

En ese sentido hay que tener en cuenta que los bienes heredados, ya sea un inmueble, dinero u otro activo, ya está sujeto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, competencia de las Comunidades Autónomas y, por tanto, no suponen un rendimiento como ganancia patrimonial sujeta a IRPF. En concreto, la ley del IRPF establece que "no estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones", lo que implica que no se integrarán en la base imponible del IRPF.

Ahora bien, el uso que hagas de esa herencia y los posibles beneficios obtenidos sí se deberán tributar. En concreto, se considerará ganancia patrimonial la diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición de los elementos patrimoniales. Es el caso, por ejemplo, de heredar un inmueble para posteriormente venderlo. En esa situación, el contribuyente deberá tributar por la diferencia entre el valor del inmueble al heredarlo y el valor final por el que lo ha vendido.

Lo mismo ocurre si, en lugar de vender inmueble, se alquila. En ese se deberá tributar la renta del alquilar que perciba el contribuyente como rendimientos inmobiliarios o actividades económicas en caso de contar con al menos un trabajador a su cargo.

Por otra parte, tienen la consideración de gastos deducibles las cantidades destinadas a la amortización de un inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo, siempre que respondan a su depreciación efectiva. En las adquisiciones de inmuebles por herencia o donación, se podrá deducir el gasto deducible de "coste de adquisición satisfecho". No obstante, sólo tendrá esta consideración la parte de los gastos y tributos inherentes a la adquisición que corresponda a la construcción, y, en su caso, el coste de las inversiones y mejoras efectuadas.

Pero estos rendimientos patrimoniales no ocurren solo al heredar un inmueble, en caso de heredar una cantidad dineraria también puede generarlos al mantenerlo en una cuenta bancaria que repercuta intereses.