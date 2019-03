Berlín apuesta por la renta básica: 424 euros al mes por persona durante 3 años

Los experimentos de renta básica no hacen más que crecer en busca del subsidio perfecto que alivie las penurias económicas de los ciudadanos más necesitados. Como desvela en exclusiva La Información, el PSOE de Pedro Sánchez promete aplicar una renta básica de al menos 416 euros al mes con 150 euros a mayores por hijo, medida que se implementará en caso de gobernar tras las elecciones del 28 de abril. Un proyecto muy similar al que acaba de ponerse en marcha en Berlín, capital de Alemania.

250 personas de la ciudad recibirán una ayuda mensual de 424 euros durante tres años, emulando a iniciativas de otros países como Kenia, donde se lleva a cabo el experimento de renta básica más importante del mundo, Italia con su subsidio de 780 euros para cinco millones de personas, los 2.215 euros al mes del pueblo suizo de Rheinau o los 1.000 dólares al mes para las madres de color en Misisipi.

Recientemente, Finlandia anunció el fin de su prueba de renta universal tras mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, pero sin conseguir el crecimiento a la hora de encontrar empleo. En el caso de Alemania, existen diferencias notables.

La renta germana nace para demostrar que las ayudas que se dan en la seguridad social a los desempleados no son efectivas. El sistema castiga a aquellos en paro reduciendo el dinero de la ayuda con el fin de que aumenten su grado de búsqueda de empleo. Son penalizados si no aceptan ofertas de empleo, si no son capaces de demostrar que buscan empleo, si rechazan participar en cursos para encontrar trabajo o si no acuden a citas en la oficina de empleo sin tener un buen motivo para ello.

Este tipo de ayuda se denomina 'Harz IV' mientras que la prueba de renta básica lleva el nombre de 'Harz Plus'. Con esta última, los 250 beneficiarios no serán penalizados en ningún momento, recibiendo todos los meses los 424 euros estipulados sin necesidad de demostrar un mayor nivel de rastreo del mercado para hallar un puesto de trabajo.

Una iniciativa privada

A diferencia de la mayoría de los proyectos de renta básica conocidos hasta la fecha, la 'Harz Plus' nace de una iniciativa privada llevada a cabo por la ONG de la capital alemana Sanktionsfrei.

Por ello, el proceso será analizado como un experimento científico dirigido por el profesor Rainer Wieland de la universidad Bergische Universität Wuppertal.

Tras su presentación en diciembre de 2018, 5.000 personas se inscribieron, de las cuales se seleccionó a un grupo reducido de 250, que esperan mejorar su nivel de vida, aunque lo que prevalece es encontrar empleo: los que lo consigan dejarán de recibir la ayuda inmediatamente.