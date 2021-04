Renta 2020: cómo declarar el dinero ahorrado en depósitos extranjeros

La campaña de la Renta está en marcha desde el día 7 de abril, por lo que ya es posible presentar la declaración a través de la página web de la Agencia Tributaria.

¿Qué deben tener en cuenta los ahorradores que hayan recibido intereses procedentes de cuentas o depósitos de bancos de origen extranjero? Por un lado, los contribuyentes con productos de ahorro contratados en bancos extranjeros, pero con sucursal en España no tendrán que realizar ningún trámite extra, ya que en el borrador de la renta les aparecerán los rendimientos que han generado sus productos durante el ejercicio de 2020 en la casilla Intereses de cuentas y depósitos y de activos financieros en general.

La cosa cambia para los que hayan contratado cuentas de ahorro o depósitos en bancos extranjeros que no tengan presencia en España. En tal caso, ¿cómo se tienen que declarar los rendimientos? Los intereses generados fuera de España no aparecerán automáticamente en la declaración, por lo que es el propio contribuyente quien debe incluirlos de forma manual en su borrador, explican desde el comparador financiero HelpMyCash.com.

¿Qué casillas hay que rellenar?

Los ahorradores que se hayan dejado seducir por las rentabilidades de los depósitos de bancos ubicados en Europa, que pueden alcanzar hasta un 1,41% TAE (la rentabilidad media de los depósitos nacionales a plazo es del 0,05% TAE, según los últimos datos del Banco de España), deberán comprobar si el banco extranjero ya les ha aplicado retenciones en el país de origen. ¿Por qué? El trámite varía ligeramente.

Si el banco no ha aplicado retenciones en los intereses generados por los productos contratados, es decir, los ha ingresado en bruto, se deberán introducir en el apartado Intereses de cuentas y depósitos y de activos financieros en general que corresponde a la casilla 027 de la renta de 2020.

Aunque no es lo más común, algunos bancos extranjeros sí aplican una retención a los depositantes, que puede variar en función del banco y el país. Algunas entidades gravan los intereses de sus clientes extranjeros al mismo tipo aplicado a los residentes fiscales del país, mientras que otros reducen este porcentaje si se presenta el certificado de residencia fiscal expedido por la Agencia Tributaria para justificar la residencia fiscal en España.

Sea cual sea la retención aplicada, aunque los intereses ya hayan tributado en otro país, también deberán figurar en la declaración de la renta, por lo que se tendrán que indicar igualmente en la casilla 027. Pero, ojo, eso no significa que los contribuyentes vayan a pagar dos veces por los mismos rendimientos. La Agencia Tributaria tiene un mecanismo para evitar pagar impuestos por partida doble por las mismas rentas: la deducción por doble imposición internacional por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero. La casilla 588 es la que se deberá rellenar adicionalmente a la 027 para evitar tributar dos veces por los intereses que ya han sufrido retenciones.

De cara al próximo ejercicio, los expertos recuerdan, además, que los españoles con una suma superior a 50.000 euros en cuentas o depósitos en el extranjero están obligados a presentar el modelo 720, un documento que se debe entregar a través de Internet durante los tres primeros meses del año.

Depósitos extranjeros que no aplican retencione

Los interesados en ahorrar en productos de ahorro de bancos extranjeros, pero que quieren recibir los intereses brutos y sin retenciones, pueden fijarse, por ejemplo en los depósitos de Banca Sistema, un banco italiano que colabora con la plataforma Raisin que paga hasta un 1,41% TAE, el interés más rentable del catálogo, explican desde HelpMyCash.com. Al elegir uno de sus depósitos, no es necesario presentar el certificado de residencia fiscal para obtener los intereses brutos, ya que Italia no realiza retenciones a los no residentes en el país.

Por otro lado, los ahorradores que elijan los depósitos de J&T Banka (de los más rentables de la plataforma Raisin) sí que deberán presentar el certificado de residencia fiscal para reducir la retención hasta cero. J&T Banka es un banco checo que colabora con Raisin y ofrece a los ahorradores españoles un interés de hasta el 1,36% TAE al invertir en sus depósitos.

Por último, los depósitos de Banca Progretto, otra entidad colaboradora de Raisin, ofrecen hasta un 1,10% TAE. Este banco no requiere de la presentación del certificado de residencia fiscal, ya que, como Banca Sistema, se trata de una entidad ubicada en Italia, país que no aplica retenciones a los depositantes foráneos.