Quién puede ahorrarse las cotizaciones sociales o solicitar un aplazamiento

Desde mediados de marzo, cuando España entró en estado de alarma, el Gobierno llevó a cabo una serie de medidas económicas para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. La intención era, según dijo Pedro Sánchez, "no dejar a nadie atrás".

Así, esta series de medidas se prolongarán durante varios meses más. Buen ejemplo de ello es el BOE de la nueva prórroga de los ERTE que salió hace justa una semana (el decreto-ley del 13 de mayo), en el que se extendían los expediente de regulación de empleo temporales hasta el 30 de junio, fecha que suponía desvincularlos del estado de alarma.

Ahora bien, ¿qué ocurrirá con las cuotas de los últimos meses? Veamos los diferentes supuestos, ya sea para autónomos o empresas, atendiendo a la guía del ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones.

Autónomos

Tal y como aprobó el Gobierno el mes pasado, aquellos autónomos que han tenido que cerrar su negocio o se han visto afectados por la pérdida de ingresos en un 75% o más, tienen derecho a la prestación extraordinaria.

¿Supone esto la exención de las cotizaciones sociales? Sí. Además, se contabilizará como periodo cotizado.

- Las cuotas de marzo: tal y como explica el ministerio de inclusión y seguridad social: "En el caso de haber abonado las cuotas correspondientes con anterioridad a la concesión de la prestación, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) devolverá de oficio la parte proporcional correspondiente (desde la declaración del estado de alarma, del 14 a 31 de marzo)".

- Las cuotas de abril y mayo: la TGSS no les cobrará la cuota correspondiente mientras se prolongue el estado de alarma.

- Las cuotas de junio: durante estos meses, podrán aplazar las cotizaciones sociales a un interés reducido del 0,5% (siete veces inferior al que normalmente se establece).

¿Y si soy autónomo y no he accedido a la prestación extraordinaria ya que he mantenido mi actividad? En este caso podrán solicitar un aplazamiento de cuotas a un interés reducido del 0,5%. Para evitar la facturación, se debe haber solicitado antes de los primeros 10 días naturales de abril.

Para los próximos meses, se podrá solicitar una moratoria (sin intereses) de seis meses para autónomos de determinados sectores de actividad.

Empresas con ERTE por fuerza mayor

Las empresas que hayan visto aprobado el ERTE por fuerza mayor derivado de la declaración del estado de alarma, están exoneradas de pagar la parte proporcional de la cotizaciones del mes de marzo de los trabajadores afectados por este ERTE (entre el 14 y el 31).

Según el último decreto-ley, las entidades en situación de fuerza mayor parcial mantienen las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social que pagan por sus empleados, pero serán más beneficiosas en el caso de reincorporar a los trabajadores. Así, las empresas que reincorporen a un trabajador cuentan con una exoneración del 85% de su aportación empresarial de mayo y del 70% de la aportación de junio, siempre que la empresa tuviera menos de 50 trabajadores, a fecha de 29 de febrero.

Si tuviera más, la exención alcanzará el 60% y el 45% en mayo y junio respectivamente. Es decir, en el primer caso la empresa pagará un 15% de la cuota en mayo y un 30% en junio y en el segundo caso un 40% y un 55%, respectivamente.

¿Y las empresas que no han aplicado un ERTE?

También pueden beneficiarse de medidas de flexibilización. En cuanto a las cuotas de mayo, junio y julio... podrán acogerse a la moratoria de 6 meses para las cuotas correspondientes a abril, mayo y junio (cuyo periodo de abono es un mes posterior).

Para ello, tendrán que cumplir los requisitos que son iguales que en el caso de los autónomos. En caso contrario podrán solicitar el aplazamiento al 0,5% de interés para las cuotas a pagar en mayo y junio.