Requisitos para la ampliación de la tarifa plana dirigida a los autónomos andaluces

En octubre de 2019 el número de trabajadores por cuenta propia dados de alta en la Seguridad Social ascendió a 3.271.976, lo que supone un incremento del 0,41% respecto al mismo mes del año pasado. No obstante, algunas Comunidades como Canarias, Andalucía o la Comunidad de Madrid superaron la media nacional. En concreto, en Andalucía el incremento fue de un 1,91%, respecto a 2018. En total 10.103 trabajadores autónomos se han sumado a este régimen desde hace un año.

Desde la Junta de Andalucía se busca incentivar el trabajo autónomo a través del Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo, que incluye, entre otras medidas, la extensión a un segundo año de la tarifa plana estatal que reduce la cuota de autónomos a 60 euros al año. Una ayuda que desde el 1 de noviembre está disponible para solicitarla.

De esta manera, los nuevos autónomos que cuenta con la bonificación de la tarifa plana de la Seguridad Social, el año que viene podrán seguir pagando esta cuota reducida ampliarse hasta 24 meses. Pero, más allá de ser autónomo nuevo, ¿cuáles son los requisitos para mantener la rebaja del coste que supone la tarifa plana?

El primer requisito, como hemos especificado antes, es ser nuevo autónomo y beneficiario de la tarifa plana estatal desde el 1 de enero de 2019. Además, dado que es una ayuda del Gobierno andaluz, el trabajador por cuenta propia deberá tener residencia y domicilio fiscal en Andalucía.

Igualmente, los trabajadores que soliciten la ayuda no podrán tener deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social y deberán permanecer dados de alta en el RETA al menos hasta que dure esta ayuda, 12 meses una vez que finaliza la tarifa plana estatal, lo que supone el pago de las cotizaciones durante ese período.

Por otra parte, el acceso a la tarifa plana solo es posible si te has dado de alta en el RETA por primera vez o si has estado dos años sin estar dado de alta. Es decir, si en el período de dos años estuviste dado de alta y gestionaste tu baja ya no tienes derecho a la tarifa plana. Este requisito existe tanto a nivel estatal como autonómico. No obstante, en ambos niveles se incluye la excepción de las mujeres que se reincorporan tras la baja por maternidad.

Cuotas superreducidas

Los trabajadores por cuenta propia del sector agrario, cuya tarifa plana estatal se reduce a 50 euros al mes, también se pueden beneficiar de la extensión de esta ayuda. Es decir, asumen tan solo 50 euros en los primeros 24 meses en total de actividad.

Las mujeres autónomas que residen en municipios de menos de 5.000 habitantes cuenta con una cuota aún más reducida gracias a las ayudas de la Junta de Andalucía. En concreto, para este colectivo se dispone una nueva ayuda dirigida a financiar costes del pago de las cuotas a la Seguridad Social durante los 24 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos de alta en el RETA, pasando a pagar 30 euros en los primeros 24 meses de actividad.

Los jóvenes autónomos, menores de 30 años, también pueden solicitar esta ayuda y contar con la cuota superreducida de 30 euros al mes durante los 24 primeros meses tras darse de alta como trabajador por cuenta propia.

¿Cómo solicitar la ampliación?

El procedimiento para solicitar esta ayuda es sencillo y se realiza a través de Internet accediendo a este enlace. En concreto, la página web redirige a la Oficina Virtual que permite realizar la cumplimentación, firma y presentación en registro de los formularios de diferentes procedimientos administrativos.

Para completar la solicitud deberás tener a mano tus datos identificativos, el documento que acredite tu alta en Hacienda, modelo 036 o 037, informe de vida laboral e informe de Datos para la Cotización. Junto a ello, se deberán firmar tres declaraciones responsables: sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios, sobre las ayudas u otras subvenciones que puedas estar recibiendo y sobre la veracidad de los datos aportados en la solicitud.