El fracaso del IMV... los expedientes que se deniegan ya duplican a los aprobados

Ritmo lento, excesiva burocracia, el doble de expedientes rechazados que aceptados y muy lejos de los objetivos iniciales del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es el balance, a un mes de que se cumplan dos años de su puesta en marcha, del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un subsidio aprobado en plena pandemia del coronavirus para luchar contra la pobreza, los ingresos bajos o los empleos precarios, que el Gobierno se comprometió hacer llegar a 850.000 hogares vulnerables y 2,3 millones de personas -de momento solo llega a un millón-. Sin embargo, apenas 428.000 familias han recibido el visto bueno de su solicitud hasta el momento, mientras un millón de ciudadanos han visto como la burocracia ponía fin a sus aspiraciones de recibir una renta que oscila entre 491,6 euros y 1.081,6, dependiendo del número de personas que conforman el hogar.

Los rechazos, mayoritarios, se deben, en seis de cada diez casos a un exceso de rentas o patrimonio, algo que obliga a pensar si el 'listón' para acceder a esta ayuda es demasiado alto. Así, el IMV es compatible con el cobro del paro, de algún subsidio por desempleo o de la Renta Activa de Inserción (RAI), pero estos cobros no pueden superar los previstos para el hogar de convivencia. En el caso de que no se llegase a esos límites, el IMV lo que haría es complementar la cuantía. Un ejemplo, en un hogar con dos adultos y cuatro menores -o cinco, seis...- la cantidad prevista es de 1.081 euros. Es difícilmente asumible que esa familia pudiese afrontar el día a día con ese dinero. Pero si los ingresos fuesen mayores -pongamos 1.120 euros-, no se concedería y si fuesen menores -pongamos 750 euros- se les entregaría 331. Igualmente, hay unos máximos de patrimonio para poder recibirlos.

La Seguridad Social, a través de una respuesta en el Portal de Transparencia, señala que hay seis causas más, además de la de exceso de renta y patrimonio, para rechazar las peticiones. Incumplimiento de la edad requerida, falta de documentación, duplicidad de expedientes, incumplimiento de requisitos residencia, no ser demandante de empleo o no cumplir con los requisitos de parentesco son las razones que hacen que decaigan el otro 40% de los expedientes. Hace apenas diez meses, según Transparencia, las peticiones denegadas eran 450.000, menos de la mitad de las actuales. Junto a esto, otro de los asuntos que frenan en gran medida las concesiones y generan posibles errores es que la tramitación de este ingreso la realiza la plantilla de la Seguridad Social, menos formada en la gestión de este tipo de rentas que la de las comunidades. Tras seis meses de silencio por parte de la Administración, las solicitudes se entienden denegadas .

Los tribunales se muestran favorables a los ciudadanos que reclaman el IMV denegado hasta en seis de cada diez reclamaciones

Mientras, los tribunales se han visto claramente favorables a los ciudadanos que reclaman el IMV ante un juez. La Administración pierde el 58% de los juicios, según informaba recientemente Civio, lo que implica que buena parte de estos expedientes fueron denegados sin causas suficientes. Estado subestimó o denegó la prestación cuando no correspondía. Hace justo un años, un solicitante gallego del IMV al que no le concedieron el subsidio ganó el juicio contra la Seguridad Social sin entrar ni siquiera en la sala. La Administración, tras haberle negado el IMV y haber forzado numerosas reclamaciones, se lo reconoció en apenas unos minutos para evitar el juicio.

Para mejorar la cobertura económica de esta ayuda, sobre todo en los hogares en los que hay menores, el Gobierno ya contempla este año una paga extra mensual de ayuda para la infancia por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia, que puede llegar hasta los 100 euros para menores de 3 años. Si se supera esa edad, pero no se llega a 6 es de 70 euros y desde esa edad hasta los 18, de 50. También el pasado marzo el Ejecutivo estableció que los beneficiarios del IMV percibirán durante los meses de abril, mayo y junio un 15% para paliar los efectos económicos negativos, sobre todo en los preciso, que está teniendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Junto a esto, la Seguridad Social licitó hace unos meses un contrato valorado en 4,7 millones, que pagarán los fondos europeos, para rediseñar el Ingreso Mínimo Vital y redoblar su apuesta por este subsidio. Dos de las cuatro 'Big Four' -KPMG y PricewaterhouseCoopers, además de Accenture- se repartieron los cuatro lotes previstos. La mejora del IMV se realizará partir de cuatro informes, que deberán estar listos tras el verano, que servirán para abordar la simplificación de las prestaciones no contributivas, para evaluar las políticas de inclusión en España, para calcular el impacto normativo de los cambios y para encontrar el mejor modelo, entre seis países europeos, entre ellos Francia, Austria y Portugal. La idea del Ejecutivo es convertirlo en referente ante la fragmentación de las prestaciones asistenciales.

El primer IMV llegó a 75.000 hogares y dos años después, apenas 353.000 familias más forman parte de los beneficiarios del subsidio

El Gobierno de Pedro Sánchez ha querido convertir el IMV en el subsidio estrella contra la vulnerabilidad de las familias, pero a pesar de los nuevos parches -como la ayuda al hijo- o el incremento temporal durante del 15% durante tres meses, tal vez el principal problema radica que a día de hoy solo llega a la mitad de los hogares previstos, debido a un aluvión de negaciones, algunas debidas a simples errores o problemas con la documentación. En la aprobación por parte del Consejo de Ministros estuvieron presentes los responsables de Hacienda, María Jesús Montero; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el entonces vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Iglesias aseguraba aquel día que el IMV suponía el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006. El primer pago del subsidio se produjo a finales de junio de 2020, se desembolsaron 32 millones de euros y llegó a apenas 75.000 hogares, que percibieron de media apenas 430 euros. Dos años después, apenas 353.000 familias más forman parte de los beneficiarios.