Requisitos para instalar paneles solares en bloques de edificios y ahorrar en luz

Las placas solares pueden llegar a suponer un gran ahorro, no solo en la factura de la luz, de hasta 35% en la calefacción y hasta el 30% del agua caliente sanitaria en un bloque de edificios. Una cifra interesante a medio y largo plazo, una vez se recupera la inversión inicial y los costes de la instalación. Porque además de en viviendas unifamiliares, como es habitual, también se puede instalar comunidades. Si has decidido proponérselo a tus vecinos, primero debes conocer bien todas las ventajas que supone la generación de energía eléctrica a partir de la luz del sol y los requisitos para poder colocarlas.

Si quieres proponer la instalación, lo primero que debes saber es que la ley lo permite. De hecho, desde el año 2008 el Código Técnico de la Edificación obliga a la instalación de placas solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria en los edificios de nueva construcción.

Pero sí debes tener en cuenta que para la instalación es necesario un espacio mínimo, que dependerá del número de paneles a colocar en relación a las viviendas del bloque. Lo más habitual es que se encuentre en la azotea o en alguna zona común amplia que reciba las suficientes horas de sol. Así podrá abastecer de luz y agua caliente sanitaria a los vecinos sin la necesidad de tirar en exceso de la red eléctrica, más allá que en la noche, días nublados o cuando se agote la energía acumulada en las baterías en caso de instalarlas.

¿Cuántos vecinos deben votar a favor de la instalación de placas solares para su aprobación?



Según la Ley de Propiedad Horizontal, es suficiente con que un tercio de los propietarios voten a favor y se adjunte en el acta de la junta de vecinos para que la instalación pueda llevarse a cabo. No es necesario que la energía producida por las placas solares llegue hasta todas las viviendas, por lo que si algún vecino no está interesado no es necesario que se le incluya en la derrama.

Además, hay que tener en cuenta que hay viviendas más grandes que otras y en las que viven más personas, por lo que el consumo de energía es superior. Esto también puede tenerse en cuenta para que el reparto de energía generada no sea equitativo. Así, en el momento de pagar los costes de la instalación, cada vecino podrá hacer una inversión en proporcion a la potencia contratada.

Por otro lado, son necesarios los votos a favor de dos tercios de los vecinos en el caso del autoconsumo zonas comunes. Puede ser una alternativa interesante para los ascensores, las escaleras, el garaje y demás zonas comunes en las que debido al alto número de vecinos, los consumos son muy elevados.

Ventajas de instalar placas solares en un edificio

Las instalaciones fotovoltaicas tienen varios beneficios, incluidos algunos que no lo tienen las casas individuales:

Al instalar sala técnica en las zonas comunes, no es necesario ocupar espacio útil de una vivienda.

El sistema se puede optimizar para lograr un menor consumo de energía.

El coste de la instalación y el mantenimiento se centraliza y es más económica para cada vecino.

Puede obtenerse una compensación económica por verter los excedentes a la red eléctrica, que se descuenta de la factura de la luz. Podrá repartirse entre los vecinos según la inversión inicial que hayan hecho.

Aumento del valor de mercado de los edificios, al ser más sostenible y energéticamente eficiente.

¿Cuánto cuesta instalar placas solares en un edificio?

El precio siempre dependerá del tipo de instalación a realizar, por eso, hay que consultar a diferentes expertos para que realicen un estudio previo. Debe dimensionar las placas necesarias para cubrir el consumo de los vecinos con el objetivo de que consigan un ahorro en luz significativo que les permita ir amortizando la instalación.

Además, la instalación varía en función de la orientación del edificio, las horas de sol que reciba o el número de vecinos, entre otras variables. Siempre hay valorar las subvenciones y ayudas del Fondo Next Generation de la Unión Europea para autoconsumo en el sector residencial