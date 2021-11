¿Subida de precios? La restauración no descarta elevarlos por el alza de costes. 

Marcas de Restauración, asociación que cuenta entre sus asociados con cadenas como McDonalds, Alsea, Burger King, Comess Group, La Tagliatella o Manolo Bakes, entre otras, han asegurado que por el momento no han trasladado el incremento de los costes de energía, logística y materias primas a los precios de sus productos, pero no descartan hacerlo si la situación inflacionista se mantiene en el tiempo.

El presidente de Marcas de Restauración, Carlos Pérez Tenorio, ha asegurado que los operadores "todavía no han traslado el incremento de los costes al consumidor". "Están teniendo la sensibilidad de intentar mantener la competitividad en precios, cargando a sus espaldas la rentabilidad del negocio, que ya está dañada por la crisis de la pandemia. Si este momento inflacionista es temporal, quizá lo podamos salvar sin repercutir al consumidor, pero si se demora en el tiempo no quedará más remedio que hacerlo", ha asegurado durante la presentación del IV Anuario de la Restauración de Marca.

"La energía, la logística y el transporte, que afecta a toda la cadena de valorar, y las materias primas son los principales incrementos que está sufriendo el sector, que no ha podido parar esta ola inflacionista", ha subrayado. El socio responsable de Consumo y Distribución de KPMG en España, Enrique Porta, ha reconocido que es "innegable" que hay un incremento de los costes. "Los operadores del sector son conscientes de los esfuerzos que están haciendo las familias y no quieren afectar a la recuperación del consumo y están haciendo un esfuerzo tremendo para no trasladarlos. Hay que ver si es coyuntural o estructural, pero si pasan muchos meses con estos incrementos algo se tendrá que trasladar", ha advertido, al tiempo que ha reiterado que "nadie quiere desincentivar el consumo por un alza de precios que no esté justificada".

Por otro lado y ante la falta de profesionales de hostelería que está viviendo el sector, Porta ha explicado que tras un año y medio con cierres, los trabajadores han tenido que "buscarse la vida y reinventarse profesionalemente". "Intentar recuperar esa mano de obra probablemente sea difícil a corto plazo. Entendemos que habrá un proceso de recuperación, pero requerirá un tiempo de adaptación. El nivel de recuperación del sector está siendo rápido, pero es difícil recuperar el personal con la misma rapidez", ha precisado.

Pérez Tenorio ha señalado que la restauración de marca ha notado menos la escasez de profesionales de la hostelería. "De momento no estamos siendo perjudicados. Me consta que el resto del 'foodservice' ha tenido un problema importante en verano y ahora para la campaña de en Navidad lo ha vuelto a tener. Quedan pocas personas en este sector en ERTE afortadamente", ha subrayado.

Encaran un 2022 de recuperación

El informe constata que la restauración de marca ha elevado su cuota de mercado un 31% sobre la restauración comercial hasta septiembre, lo que supone seis puntos más que al cierre de 2019, según recoge el IV Anuario de la Restauración de Marca en España, presentado por Marcas de Restauración, The NPD Group y KPMG.

"Las cadenas de restauración comercial hemos dejado ya atrás la mayor parte de los importantes impactos negativos que han supuesto para todos la pandemia. Encaramos un 2022 de recuperación, desarrollo y elevado crecimiento, fundamentado en recuperar las posiciones perdidas complementado con un destacado volumen de nuevas aperturas de establecimientos", ha avanzado Pérez Tenorio, que no ha olvidado que entre los retos figura el "sortear la alta presión inflacionista de costes manteniendo la competitividad de mercado", según recoge Europa Press.

Según los datos de NPD, las ventas del sector de 'foodservice' en los

nueve primeros meses del año aún están 7.320 millones de euros, lo que supone una caída del 25,7% frente al mismo periodo de un 2019, que fue récord para la restauración, y previsiblemente cerrarán 2021 entre un 19,8% y un 22,9% por debajo de las registradas el año prepandemia, en función de la evolución de los contagios en los meses de final de año.

Una cifra de negocio que se ha visto lastrada el impacto de la pandemia en los primeros meses del año, mientras que marzo ya supuso un punto de inflexión y en el verano el mercado recuperó más del 80% del negocio prepandemia y solo en septiembre el porcentaje se ha elevado hasta el 88%.

El teletrabajo también está teniendo un impacto negativo en el sector de la restauración organizada, pero sobre todo el pasado año. "Las comidas de entre semana y los desayunos es lo que más se ha visto afectado, pero vemos que se está cubriendo con otras ocasiones de consumo y con un ticket más elevado", ha explicado Edurne Uranga, directora de Foodservice de NPD en España, que ha destacado la "rápida adaptación" del sector a esta situación.

Por otro lado, la encuesta realizada por KPMG entre los directivos de las empresas que forman la asociación, que suponen el 71% del mercado de la Restauración de Marca, según la cual el 100% de las cadenas prevén crecer en 2022 y 8 de cada 10 de ellas esperan hacerlo a doble dígito, mientras que más de la mitad de los operadores (53%) podrían recuperar su volumen de actividad precrisis el próximo año.

El consumo fuera del local duplica su peso

La crisis sanitaria del coronavirus también ha provocado cambios en la forma de consumo de los españoles, ya que los cierres y las restricciones han impulsado el consumo en el hogar, por lo que el 'delivery' y el 'take away' han crecido. De esta forma, los operadores esperan que estos canales representen un 20% de su negocio en 2022, casi duplicando la penetración anterior a la pandemia (12%). A pesar de este aumento, el sector espera que el local siga suponiendo un 80% de su facturación, con un crecimiento de la cuota de las terrazas (19% del negocio en 2022 frente al 16% precrisis) en detrimento de la sala.

"En España estamos convencidos en sociabilizar en sala o en el bar, para nada está peligrando el negocio de la restauración en locales, porque vamos a seguir creciendo mucho en unidades de locales", ha recalcado Pérez Tenorio.