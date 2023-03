Resultado ganador del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE

ONCE

Un año más, la ONCE celebra el 19 de marzo el 'Día del Padre' con un sorteo especial con numerosos premios. La combinación ganadora en el sorteo extraordinario del Día del Padre de la ONCE, que reparte un premio único de 17 millones de euros, ha sido el 35254 de la serie 4.

Los décimos se han puesto a la venta a un precio de 5 euros cada uno de ellos. Así, solamente era necesario adquirir el décimo con el número deseado y probar suerte durante el Día del Padre.

Estos son los premios que puedes ganar

1 premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 euros a la última cifra.



Dónde puedes cobrar tu premio del Extra del Día del Padre

Si has decidido jugar por Internet en JuegosONCE y tienes premio, se ingresará automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE. Desde la web podrás utilizar ese dinero para jugar a otros productos de lotería en JuegosONCE o podrás transferir tu premio a una cuenta bancaria de la que seas titular sin ningún coste para ti.

Si has comprado tu cupón a través de un vendedor o en un punto de venta autorizado de la ONCE, podrás cobrar tus premios en función del importe y disponibilidad, bien a través del propio vendedor o del punto de venta autorizado, o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas.

¿Cómo tributan los premios la ONCE en el IRPF?

Todos los premios de lotería tienen un mínimo exento, que no tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Desde el 1 de enero de 2020, este mínimo exento está en 40.000 euros. Eso quiere decir, que los primeros 40.000 € de los premios derivados de los juegos de la ONCE celebrados desde el 1 de enero inclusive no tienen retención fiscal. Se aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad que supere los 40.000 €.