El reto viral de las 52 semanas: cómo conseguir ahorrar 1.500 euros al año

La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en noviembre en el 4,9%, ocho décimas por encima de la subida observada en octubre, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, según el avance del dato publicado por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. Además, el 43% de los españoles no consigue ahorrar más de 100 euros al mes debido al aumento del coste de la vida, según un informe de Rastreator, que revela que otro 23% no puede ahorrar nada por no tener el suficiente nivel adquisitivo.

Estos indicadores evidencian cómo cada vez más la cuestión del ahorro acapara gran parte de las preocupaciones en muchas familias. Ante esta incapacidad, el ingenio y la búsqueda de fórmulas exitosas para lograr este objetivo cada semana, mes o incluso cada año gana seguidores. En este sentido, según recoge Bankinter, sería posible llegar a final de año con unos 1.500 euros al mes ahorrados en el bolsillo. Además, la fórmula planteada no presenta ningún tipo de misterio, engaño, o esfuerzo irrealizable para conseguir este propósito.

¿Cómo funciona?

El método plantea un ahorro anual de cerca de 1.500 euros al año, concretamente unos 1.378 euros tras una serie de aportaciones puntuales semana por semana. El éxito de este modelo de ahorro ha hecho que se convierta en viral en Estados Unidos, donde multitud de usuarios comparten su experiencia en redes sociales. Es al otro lado del charco donde la fórmula ha sido compartido ampliamente en plataformas como Facebook, entre otras redes sociales.

El sistema es bien sencillo. Simplemente, se basa en ahorrar semana tras semana una determinada cantidad de dinero. De tal forma que, según va avanzando el calendario, la suma ahorrada va engordando más y más, ya que la cuantía de nuestras aportaciones aumenta de forma progresiva. En esta línea, se comienza en la primera semana con un simple euro. Seguidamente, la segunda semana ahorras dos euros, la tercera tres, y así sucesivamente hasta finalizar el año introduciendo 52 euros en su última semana. Esto hace que se consiga nada más y nada menos que la suma de 1.378 euros.

Abre con ello una cuenta de ahorro

Rozando los 1.400 euros ahorrados, se abre el abanico de la cantidad de caprichos que uno se puede permitir o gastos que puede realizar dejando de posponer. Hay quien prefiere hacer una escapada, un viaje largo o invertir en algún elemento decorativo y original para su casa. Sin embargo, las opciones más populares suelen ser aquellas que implican algún aparato electrónico para hacer más llevadero el gasto que se acaba de cometer.

La ideal es ir introduciendo la cantidad acumulada en una cuenta de ahorro externa que sea completamente independiente y ajena en la que uno ejecuta los gastos más importantes o recurrentes. Convendría imprimir una tabla planificada con la cuantía que se van a extraer y depositar semana por semana para llegar a amasar 1.378 euros a final de año. Además, en caso de que se prefiera o para que termine doliendo menos a medida que se acerca el fin de año, el reto se puede iniciar al revés. Esto supondría empezar ahorrando 52 euros la primera semana, 51 la segunda, y así sucesivamente.