Ribera reconoce el "turbulento año" por el varapalo de los precios de la energía. 

Cuenta atrás para 'eliminar' antiguos sistemas. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este miércoles durante la inauguración del V Congreso de Energías Renovables que "estamos asistiendo a los coletazos" de un modelo energético antiguo. Ribera, que ha enviado un mensaje en vídeo para la inauguración del congreso, organizado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, ha señalado que este es "un año complejo, turbulento", en el que se asiste a los "coletazos" del modelo vigente, en que se convive todavía con el gas natural, cuya alza en los mercados ha disparado el precio de la electricidad.

"Sabemos que hay que acelerar la salida de los combustibles fósiles", ha dicho Ribera, que ha afirmado también que las energías renovables "pintan mejor que nunca después de años complicados". Ha afirmado que las renovables son hoy un sector asentado, que representan el 7% del PIB, y ha señalado que en diez años las energías renovables han crecido casi un 30%, "algo que pocos sectores pueden decir".

La ministra ha dicho que, aunque el marco regulador es fundamental para el desarrollo de las renovables, también lo es la actitud profesional del sector, y la apuesta por los trabajadores y el "empleo decente". Ha indicado que en la actualidad hay desafíos, como es la coexistencia de las renovables con otras actividades económicas en el territorio en el que se implantan, y la necesidad de que para los habitantes de esas zonas, que ven con preocupación el despliegue de proyectos, hoy en papel, en su término municipal, sean motivo de orgullo.

PPA alerta de intervenir con regulaciones

El presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Santiago Gómez, ha dicho este viernes que no se pueden dar señales ni intervenir con regulaciones que "desincentiven" o "confundan" porque eso no favorece la inversión a largo plazo. Gómez se pronunciaba así en la presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables, en un momento en que el Gobierno estudia sacar parte de la generación de las instalaciones que están en el régimen retributivo específico (Recore), es decir que reciben primas, del mercado y que la subasten para cubrir, a un precio menor del del mercado mayorista, la demanda de los consumidores de la tarifa regulada o PVPC y grandes consumidores industriales.

Santiago Gómez ha dicho que hay que entender la situación actual y no dar señales, ni intervenir regulaciones, con medidas que puedan desincentivar o confundir. Ha añadido que vaivenes, amenazas o ideas de intervención no favorecen la inversión a largo plazo y sí la "cortoplacista" u "oportunista", que invierte cuando el sistema es favorable y cuando no, traslada sus inversiones.

Gómez ha dicho que hay que dar "señales de confianza" a largo plazo y de estabilidad al sector de las renovables, al tiempo que ha indicado que APPA se ofrece para buscar soluciones "para salir de esta situación coyuntural", pero de una forma en que "no haya esa intervención sobre los sistemas regulados". Cuando se le ha preguntado por las reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica, ha dicho que el Gobierno les ha transmitido que cualquier cosa la harán con consenso y que APPA ha enviado sus comentarios, propuestas y alternativas.

En el mismo sentido, el director general de APPA, José María González Moya, ha dicho que se vieron en dos ocasiones con el Gobierno, que les pidió su postura, y le dijeron que estaban abiertos al diálogo y le hicieron una serie de matices a las propuestas iniciales, que ha dicho que "no fueron de detalle". Por otra parte, Santiago Gómez ha citado los problemas de suministro y el coste de las materias primas que están teniendo en este 2021, lo que impacta de manera importante en el desarrollo de algunos proyectos renovables.

En cuanto al precio de la energía, está convencido de que el sistema se volverá a ajustar y ha advertido de que la situación coyuntural "no nos puede distraer". En este sentido, ha señalado que se está volviendo a plantear el uso de "tecnologías semilimpias o no muy sucias", y ha manifestado que "no se puede andar con medias tintas o dudas", pues la apuesta definitiva tienen que ser las renovables y "limitar las transiciones en este tipo de tecnologías, que ya son tecnologías del pasado".