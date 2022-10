Ribera asegura que el 40% de españoles se beneficiará de las ayudas en la factura

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha avanzado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana un real decreto que ampliará la base de los ciudadanos que se beneficiarán de bonificaciones en la factura eléctrica y que, según sus estimaciones, cubrirá al 40% de la población.

Ribera, en la visita realizada este lunes a Ágreda y Soria para conocer la fábrica de Siemens Gamesa, ha reiterado que han recibido muchas quejas de consumidores de compañías eléctricas que, cuando llaman a las oficinas de atención al usuario, "no les dan explicaciones y les dicen que la culpa es del Gobierno". En este sentido, ha apuntado que algunas compañías, en la presentación de la factura, han optado por algo no obligatorio que es "trasladar ese ajuste al consumidor de energía y no han explicado los motivos".

Por ello, el Consejo de Ministros incluirá mañana, siguiendo las recomendaciones de las organizaciones de consumidores y usuarios, un decreto ley sobre algunos de los elementos que pueden facilitar una mejor comprensión por parte de los consumidores. Es una factura que en números totales "no ha supuesto ningún incremento para los consumidores vulnerables" y en eso "nos sentimos orgullosos", ha indicado la ministra, quien ha explicado que ahora lo que hace el Gobierno es extender estas ayudas para las clases medias.