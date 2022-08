Ribera asegura que los españoles no van a pasar frío en invierno en sus viviendas.

Moncloa ha asegurado que España no sufrirá los problemas de la dependencia del gas ruso. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado este lunes que los españoles no van a pasar frío en sus casas en invierno, ya que en el país no existen los mismos problemas que en otros del norte de Europa, donde la principal fuente de gas procede de Rusia.

Además, ha asegurado que la situación en España no es como la de países como Alemania, donde se recomendaba la limpieza de chimeneas y el acopio de leña, ha puesto como ejemplo en declaraciones a los periodistas, durante una visita que ha cursado a los proyectos de un estudio de arquitectura, participante en la iniciativa Campus Rural, en Matapozuelos (Valladolid).

"Creo que los españoles no vamos a pasar frío en las casas en invierno", ha opinado la vicepresidenta como consecuencia de la situación mundial del gas, tras lo que ha argumentado que está asegurado el abastecimiento. No obstante, Ribera ha hecho un llamamiento a "todos" para que, en la medida que cada uno pueda, contribuya con orientaciones específicas de control térmico. Asimismo, ha matizado que en invierno es necesario un refuerzo con ropa de abrigo adecuada en las viviendas, y ha recordado que, en centros de uso público a veces se siente calor en invierno, mientras en el exterior la temperatura marca dos grados bajo cero.

Para la ministra, es necesario intentar conjugar la garantía del confort térmico en espacios cerrados con el uso inteligente de un recurso energético que pueda facilitar que otros accedan a aquello que "nosotros no consumimos" o que se mantenga la moderación de precios. En cuanto a la serie de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético que aprobará este lunes el Consejo de Ministros, Ribera ha adelantado que, en el actual contexto, hay que ayudar a vecinos de la UE que se encuentran en una situación "extraordinariamente complicada", donde se habla de cómo evitar el riesgo de racionamiento.

Además de medidas de apoyo, facilitando que pueda llegar energía a estos países más afectados por el corte de gas ruso, también se trata de liderar recursos impulsando ahorro y eficiencia, ha concretado. Las iniciativas que se presentarán hoy por la tarde tras su aprobación en el Consejo de Ministros constituyen unas primeras propuestas que se completarán con un plan de contingencia más estratégico de ahorro para el país el próximo septiembre.