Ribera carga contra las eléctricas: "Los consumidores les pagan los dividendos"

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sigue defendiendo el recorte de unos 1.000 millones de euros que el gobierno pretende aplicar a las eléctricas en la sobreretribución de la nuclear y la hidraúlica. Y para ello no ha dudado en volver a golpear al sector insistiendo en que la rentabilidad de estas compañías "está muy encima de la de otros negocios a costa de los consumidores domésticos e industriales". Ribera ya había advertido de que no cree que las empresas eléctricas salgan perdiendo con la propuesta del Gobierno de reducir los beneficios que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de CO2, ya que su margen de rentabilidad es "de muy alto a altísimo".

En una entrevista en Telecinco, Ribera acaba de subrayar que el objetivo del anteproyecto de ley acordado el pasado martes para aplicar un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear) es que "los consumidores no estén pagando unos dividendos que van directamente a sus cuentas de resultados". En este sentido, señaló que las empresas "evidentemente" tienen que ser rentables, aunque subrayó que "en estos momentos la apreciación es que la rentabilidad está muy por encima de la de otros negocios a costa de los consumidores domésticos e industriales".

Ribera reconoció que la fiscalidad de la electricidad en España es "alta", ya que, además de un IVA del 21% sufre otros impuestos adicionales, como el 7% a la generación de electricidad creado por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Eso es lo que estamos analizando en su conjunto, cómo transformar la fiscalidad de los productos energéticos para dar señales coherentes y no ir parcheando", dijo.

De todas maneras, desligó el debate del precio de la luz, que está "disparado" y "enormemente alto", y para lo que se están adoptando medidas en ese sentido, de la nueva tarifa por tramos horarios, que fue propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2019 y busca "recuperar señales incentivando la eficiencia".

En este sentido, recomendó "no obsesionarse" con los tramos, ya que el efecto en el recibo es "limitado". "Incluso si pusiéramos 40 lavadoras en el tramo más caro del mes incrementaríamos la factura cuatro euros respecto a ponerla en los tramos más baratos", dijo.

Así, indicó que lo importante es actuar sobre el precio de la electricidad con medidas como la del dividendo de carbono, ya que no puede ser que costes aplicables al 9% de la electricidad terminen siendo "pagados por el 100% de la generación". "Lo que nos preocupa es que vemos que ese precio alto de la generación eléctrica se puede mantener en el tiempo por cómo la UE tiene regulado el mercado eléctrico", añadió.

La ministra también aseguraba ayer que la nueva estructura de la tarifa de la luz no tendrá "ningún efecto" para muchas familias, pues tres cuartas partes del consumo se produce ya en las horas más baratas, y ha advertido del peligro de caer en ofertas "trampa". "El 75 % de nuestros consumos se producen en hora valle y llana, eso hace que para muchas familias esto no tenga ningún efecto. Es decir, que si hacemos más o menos lo mismo, en una gran parte de las familias no se produce ningún inconveniente", aseveró antes de defender que "no es un tarifazo, no es un tetris y no fundimos a las familias". Mantiene que el nuevo esquema tarifario procede de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y facilita la corrección de lo que sí fue un tarifazo y que supuso que en menos de tres años se duplicara el término fijo de la tarifa.