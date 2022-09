Ribera critica las ideas de Bruselas para intervenir el gas: "Se quedan cortas"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado "decepcionada" este viernes con las propuestas que lleva la Comisión Europea a la reunión de ministros de energía que se celebra hoy para tratar de intervenir el mercado del gas y paliar sus altos precios ante las necesidades energéticas del continente de cara al invierno, considerando que "desgraciadamente" estas ideas "se quedan cortas con respecto a lo que Europa necesita", aseguró antes de participar en la reunión extraordinaria.

La cita tiene el objetivo de acordar un reglamento con tres medidas de emergencia (ahorro de electricidad, tope a las renovables y la nuclear e impuesto solidario), pero los Veintisiete también debatirán cómo intervenir el mercado del gas, un asunto que genera división entre las capitales. Quince Estados miembros, entre ellos España, pidieron en una carta limitar el precio de todas las importaciones de gas, no solo las rusas, pero Bruselas advirtió en un documento de los peligros que provocaría una decisión así y cree que no se debe tratar a países como Argelia o Noruega igual que a Rusia.

Ribera mostró su acuerdo con este hecho, pero recalcó que "tampoco es razonable mirar para otro lado cuando hay muchas operaciones que se están cerrando a precios que no tienen nada que ver ni con los costes de producción ni con los precios que se pagan al proveedor". La vicepresidenta tercera reconoció que se trata de un tema "sensible" en el que los Veintisiete no consiguen por el momento encontrar un punto común, por lo que descartó que la reunión de este viernes finalice en principio con una "conclusión definitiva" sobre la manera de intervenir el mercado del gas.

El TTF dejará de marcar la referencia en Europa

Por el contrario, confió en salir del encuentro con una "orientación muy clara" sobre qué hacer con el índice de referencia del gas que se utiliza en Europa, el TTF Dutch de Países Bajos, que "ya no está respondiendo al coste de las operaciones y el coste detrás de compra en el mercado del gas". "El TTF no puede ser el que marque los precios de los contratos en la importación o dentro del espacio europeo", subrayó, puesto que "está generando enormes distorsiones" en Europa.

Por otro lado, Ribera, que insistió en tomar decisiones conjuntamente y no a nivel individual, se mostró comprensiva con la situación de Alemania, que ha anunciado que destinará 200.000 millones de euros en ayudas para compensar la carestía del gas, pero señaló que ahora la Comisión tendrá que analizarlo para garantizar que no cree alteraciones en el mercado.

"Venimos diciendo que es importante tomar medidas conjuntas para evitar la distorsión de cada uno haciendo lo que puede. Alemania está reaccionando a un problema serio" porque sus comercializadoras de gas tienen contratos basados en precios anteriores a la crisis que no pueden cumplir y "estarían en riesgo de quiebra".

"Si puede haber riesgo de generar distorsiones corresponde a la Comisión" analizarlo, añadió. La titular española dio por hecho que los Veintisiete acordarán el reglamento con medidas temporales y urgentes para ahorrar un 10% de consumo eléctrico, gravar los beneficios extraordinarios de las petroleras, poner un máximo de retribución a la generación eléctrica con nuclear, renovables y lignito, permitiendo a España preservar las medidas similares que ya aplica desde hace un año. "Confío en que cerremos sin ningún problema lo que hemos venido discutiendo", señaló.