Ribera aboga por un impulso ordenado de las renovables de la mano de todo el sector.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno activará un proceso de consulta con todos los actores del sector energético para llevar a cabo un despliegue "ordenado" de las energías renovables que repercuta en beneficio de los territorios.

En concreto, la idea es impulsar los objetivos de generación renovable hasta un 81% para 2030, acorde con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya actualización Ribera confía en tener aprobado en los "próximos meses", ya que el texto definitivo debe enviarse en junio a la Comisión Europea.

Así lo ha avanzado durante su comparecencia en el Congreso para detallar las líneas generales de su departamento en esta legislatura. En su opinión, el impulso a las renovables requiere de una visión "ordenada y justa", de modo que se vele por que en el territorio las cosas "se hagan bien" y estas renovables aseguren una "adecuada redistribución de los beneficios".

Por eso, el Ejecutivo planea reunirse con los diferentes actores implicados en la industria para identificar las mejores "prácticas y cautelas" para conciliar los distintos objetivos en un despliegue "ordenado" de energías renovables. Así, se combinaría la zonificación y acceso a beneficios por parte de los territorios con mejoras y capacidad de gestión de la integración renovable.

Activar la eólica marina y resucitar la CNE

Pero no es el único desafío que el Ministerio se ha puesto en la legislatura. La ministra ha asegurado que también se pretende activar la energía eólica marina, que cuenta con una ordenación del espacio marítimo que identifica cuáles son las zonas que puedan resultar más adecuadas. "Falta ahora culminar la regulación garantista y activar las palancas necesarias para desarrollar esta tecnología", ha señalado Ribera.

Por otro lado, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno también pretende recuperar la Comisión Nacional de Energía (CNE) como herramienta "fundamental" para reforzar la transición energética y acompañar a los consumidores que más lo necesitan en sus hogares o en su movilidad. "Es una herramienta clave contra la emergencia climática y un instrumento de eficacia comprobada en la transformación de nuestro modelo productivo. Tiene un potencial enorme para ayudarnos", ha defendido.

Nueva estrategia nacional contra la pobreza energética

Además, la ministra ha dicho que ahora corresponde elaborar una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética sobre la base de lo aprendido estos años. En este punto, ha señalado que España necesitará una respuesta financiera y regulatoria propia para acompañar durante la transición energética a los consumidores que más lo necesitan.

Ribera también se ha referido a la central de carbón de As Pontes (A Coruña), ya clausurada, y ha señalado que, aunque hoy por hoy no hay capacidad disponible para sacar a concurso el nudo de la planta, esto no pone en riesgo ninguno de los proyectos planificados en la zona.