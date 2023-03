Ribera limita a 26.000€ la renta para cobrar el bono de familias numerosas

El miércoles se conoció que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, percibe el bono social térmico, una ayuda para calefacción y agua caliente a la que se accede teniendo el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la luz para consumidores calificados de vulnerables. Ante esta circunstancia, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que la reforma para limitar la renta de las familias numerosas para acceder al bono de la luz será sencilla y que el nivel será ligeramente superior al de las unidades de convivencia de 4 ó 5 miembros, que es de alrededor de 25.000 y 26.000 euros anuales, así lo ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser.

Ribera ha señalado que la reforma será "relativamente sencilla", pues uno de los supuestos que hay en la legislación actual del bono social son las unidades de convivencia en función del número de personas que convivan en un hogar y del IPREM (un índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos).

La ministra ha dicho que cree que habrá que "incorporar a esa categoría a las familias numerosas y reforzar a partir del tercer hijo con un factor multiplicador un poquito más grande para beneficiar a las familias numerosas". En cualquier caso, ha señalado que esto supone introducir un límite máximo de renta familiar, y ha añadido que ese cambio lo van a hacer "lo antes posible" y los servicios técnicos del Ministerio están trabajando en ello.

La referencia será el límite que existe para esas unidades de convivencia, que en el caso de sumar cuatro o cinco personas conviviendo en un hogar es de alrededor de 25.000-26.000 euros anuales.

Ha apuntado que en las familias numerosas puede ser un nivel ligeramente superior y también ha aclarado que no será lo mismo los que tengan tres hijos que quienes tengan cinco, pero todo "hay que verlo con cuidado para no generar ningún efecto indeseado".

Ribera ha explicado, asimismo, que no existe un criterio de renta para que las familias numerosas accedan a la categoría de consumidor vulnerable, pero sí para otras en las que el descuento que se aplica en la factura eléctrica con el bono social sea mayor, como para que sean consideradas vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

Preguntada por qué no se ha establecido antes un requisito de renta para el acceso de las familias numerosas al bono social y, por tanto, al bono social térmico, ha contestado que el Gobierno va a cambiar ese criterio "en función de una evidencia que ha saltado a la vista de todos, y es que hay personas que se están aprovechando de las políticas sociales". Según Ribera, el debate sobre esa necesidad de limitar la renta a las familias numerosas para acceder al bono social no es nuevo.

Ha explicado que las familias numerosas sienten que no han contado con políticas de apoyo explícitas y ese es un debate "legítimo", pero una cosa es que haya apoyo a esas familias y otra que no haya límites a ese apoyo en función de su renta, pues "no tiene sentido" que se beneficien familias con rentas muy superiores a la media.

También ha dicho que de los 3,5 millones de consumidores vulnerables que hay, sólo una pequeña parte son familias numerosas y que la mayoría que solicitan el bono social es porque lo necesitan.

Ribera ha indicado que ese no es el caso del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, con un patrimonio de más de un millón de euros y que hace "activismo" de la reducción de impuestos y que "no ve pobres", mientras él se considera vulnerable.

En cuanto a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, que criticó a Ossorio, pero que también percibe el bono social eléctrico y térmico, la ministra ha manifestado que le honra que haya pedido disculpas y que diga que lo quiere devolver.