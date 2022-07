Ribera plantea centrar el recorte de gas en la industria química, textil y papel

Bruselas pidió un esfuerzo a los países europeos hace una semana. Este no fue otro que un ahorro de hasta un 15% en el consumo de gas. Una medida que ayer, tras la reunión de los veintisiete titulares de Energía de la UE, no quedó del todo clara... aunque apuntó a que serían los propios países miembros los que decidirían cómo llevar a cabo ese recorte. España presume de estar en una posición energética privilegiada (especialmente con el gas), y pese a las reticencias mostradas por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de reducir la demanda del hidrocarburo, ahora su ministerio se abre a la posibilidad de que sean las grandes industrias de química, papel, textil o de la alimentación las sacrificadas por el dictamen de Europa.

Según los últimos datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE), las industrias más intensivas en el uso de gas para la fabricación de bienes son: la química, la de papel, la textil o la de alimentación. También hay que resaltar otras como la encargada de fabricar productos minerales no metálicos o coquerías y refino de petróleo. Dentro de estos sectores se encuentran gigantes de nuestro país, como Campofrío, Bimbo, Cuétara, Industrias Celulosa Aragonesa o Torraspapel.

Ayer, la ministra Ribera confirmó que España va a reducir entre un 7% y un 8% el consumo de gas de forma voluntaria, como parte del plan de Bruselas para prepararse ante posibles cortes de suministro por parte de Rusia y asegurar el abastecimiento para el próximo invierno. "El respaldo a todos los niveles va a ser fundamental para poder lograr un ahorro de energía en torno al 7% o al 8% de nuestro consumo de gas". Esta excepción, que también es extensible a Portugal, queda recogida en el texto del reglamento que precisa que los países de la UE que cuenten con "infraestructuras que permitan transferir gas pueden reducir de forma importante su objetivo de ahorro", explicó la ministra.

Según sostienen fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, "España no tiene ningún problema de suministro de gas, no obstante, tenemos que cumplir con lo establecido por la UE". Sin embargo, remarcan: "No se va a recortar el consumo de gas de las pymes o de los particulares". Un escenario que ahora apunta a las industrias que más demandan gas. "El 50% del consumo de gas en nuestro país procede de la industria, es por ahí donde se va a recortar o a instar ese ahorro forzoso". Una realidad con la que el Ejecutivo busca evitar un nuevo obstáculo para la vida de los ciudadanos.

Ribera medita un ahorro forzoso del gas a aquellas industrias que más consumen. JUNTA DE EXTREMADURA

Algunos de los expertos energéticos consultados aseguran que "se debería apostar más por la eficiencia energética y no tanto por el ahorro. Lo primero supone productividad, mientras que lo segundo se entiende que es un castigo". Por otro lado, los mismos expertos creen que el daño económico es el mismo aunque se traslade ese supuesto ahorro de los ciudadanos a las industrias, ya que acabará afectando al PIB.

Ribera, escéptica

Ribera ha querido dejar claro que España es el "puerto de entrada más importante de gas natural licuado para el conjunto de la Unión Europea". Además, la ministra ha destacado el rol de la capacidad de "almacenamiento y bombeo de gas a través de los dos gasoductos". Por otro lado, se ha mostrado escéptica de que la UE pueda alcanzar ese objetivo de ahorro de 45.000 millones de metros cúbicos de gas considerando las excepciones incluidas en el acuerdo final de los estados miembro. Así, la titular de Transición Ecológica ha cifrado el ahorro en 30.000 millones de metros cúbicos.