Ribera pide a las eléctricas implicación y plantea avales públicos para su factura. 

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado este miércoles en el Congreso que está trasladando a las empresas eléctricas la necesidad de que tengan "una implicación mucho más seria" para garantizar "precios estables y razonables" a la industria, y ha dicho que una vía que estudia el Gobierno es ofrecer avales públicos para la contratación a medio y largo plazo de su energía por parte de estas empresas.

En declaraciones a los medios de comunicación tras intervenir en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Ribera ha reconocido que está manteniendo reuniones "de manera regular" con las empresas, en las que les pide esta mayor "implicación", pero también negocian posibles nuevas medidas o cambios en las ya adoptadas para hacer frente a esta crisis.

Otra de las cuestiones que analiza con las empresas en sus reuniones, ha especificado, es el papel en el que estas "contemplan su contribución para incrementar la cobertura a los más vulnerables". "Lo hacemos nosotros, pero es importante que se impliquen en ella", ha dicho.

"Poco sentido" tramitar el decreto como proyecto

Respecto al decreto ley que recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas por el alza de los precios del gas, Ribera ha asegurado que no cree que tenga "ningún problema" para sacar adelante su convalidación en el Congreso y que "probablemente tiene poco sentido" su tramitación como proyecto de ley. Y es que, ha dicho, la mayor parte de medidas que tiene, como las de fiscalidad o el recorte mismo de los beneficios por el encarecimiento del gas, son medidas coyunturales que, por tanto, dejarán de estar en vigor durante la tramitación de la iniciativa en el Congreso.

La industria, "más expuesta" por no contratar a precio fijo

Respecto a los efectos que el encarecimiento de la electricidad está teniendo en la industria y los paros que están anunciando por ello varias plantas, Ribera ha señalado que la industria española "está más expuesta" a la volatilidad de los precios de la energía, pues "no hay tradición de tener contratada electricidad a precio fijo a varios años".

"Hay una parte que sí, pero mucho depende de cuánto cueste en el mercado mayorista", ha señalado, apostando de este modo por fomentar la contratación bilateral "a precio fijo durante un tiempo" y, también, buscar fórmulas de contratación de energía en subastas para reducir la vinculación entre la factura de electricidad y el mercado mayorista.

Es en este punto donde Ribera ha señalado que el Gobierno está trabajando en aspectos técnicos pues esta contratación "quizás pueda necesitar el respaldo, el aval y la garantía del FERGEI" (Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas), un fondo de avales públicos para la contratación de energía a medio y largo plazo por parte de la llamada industria electrointensiva.

El PP le acusa de esconderse y pide su dimisión

Antes, en la sesión de control, el portavoz de Energía del PP, Juan Diego Requena, ha acusado a la vicepresidenta de "esconderse" por no asumir responsabilidades y no acudir al viaje oficial del Gobierno a Argelia, ser "irrelevante" dentro del Ejecutivo a la hora de determinar la política energética y le ha exigido su dimisión. En su intervención, Requena le ha acusado de ser responsable de la subida "prohibitiva" de la electricidad para agricultores y productores industriales, de los despidos en estas plantas y de la "venta y privatización de Endesa". "El cargo le viene grande, es demasiado para usted y le pido hoy mismo que dimita", ha dicho.

La ministra ironiza contra los 'populares'

"Puede seguir usted seguir, que todavía le quedan unas cuantas", ha invitado, irónicamente, la vicepresidenta Ribera, ya que cree que "quien no haya recibido unas 20-25 peticiones de dimisión no merece ser ministro de este Gobierno". En su réplica, Ribera ha recordado que su 'número dos' acompañó al ministro de Asuntos Exteriores a Argelia, viaje al que no pudo acudir al tener Consejo de Ministros, y ha encuadrado el encarecimiento de la electricidad en la volatilidad de los mercados internacionales. "La diferencia con ustedes es que esa subida era solo consecuencia de la regulación que impulsaban", ha respondido.

Asimismo, ha asegurado que en la crisis industria el Gobierno ha "salido a proteger a los consumidores" y que lo seguirá haciendo, tratando de fomentar "precios estables" para las cuentas de las industrias. "Estamos en ello y seguiremos en ello", ha dicho.