Ribera da marcha atrás con comercios y bares: el aire puede ponerse a 25 grados

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha precisado que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "entorno de los 25 grados", teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno. En este sentido, ha aclarado que los 27 grados se aplicarán "con flexibilidad" y ha puesto como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado este viernes que el decreto de ahorro energético aprobado esta semana "está para aplicarse" y las medidas que contiene son "asumibles" para España. En una entrevista en Onda Cero y en respuesta a la polémica generada estos días por el decreto, Ribera ha lamentado que en un contexto tan difícil como el actual, el debate no se centre en "cómo podemos ayudar" sino en "cómo evitar cumplir o en cómo evitar las sanciones", pues "parece que hay una invitación a no cumplir".

La ministra se refería al pulso que mantienen estos días el PSOE y el PP sobre estas medidas, desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara su oposición a cumplirlas. "Es importante contribuir cuando otros lo necesitan", ha insistido Ribera en referencia a Francia, que tiene problemas de suministro y recibe gas de países como España, tanto gas directo como el que sirve para producir electricidad. Esas exportaciones, ha aclarado, no computan en el 7% que debe reducir España en su consumo, un objetivo que es "asumible" sin perjuicio para la industria.

Además, el paquete de medidas está pensado para que se aplique con flexibilidad "cuando corresponde" en edificios de uso público, en entornos cuyos trabajadores tengan que hacer ejercicio físico, pues no es lo mismo trabajar sentado en una oficina que hacerlo en una cocina, en una tintorería o en una peluquería, ha dicho. "No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura", ha asegurado Ribera en declaraciones a Onda Cero.

Por ello, los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, una flexibilidad incorporada en el decreto ley para proteger los derechos de la salud laboral de sus trabajadores. Así, ha distinguido los trabajos sendentarios --trabajar en una oficina-- de los trabajos activos --la actividad en un restaurante--. "El propio decreto ley incorpora una llamada que allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda", ha aclarado la ministra sobre la variación del termostato inicial.