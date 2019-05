Riberas exige pactos parlamentarios para cerrar las reformas de la próxima década

Francisco Riberas, presidente de la multinacional fabricante de componentes del automóvil Gestamp y desde hace una semana presidente del Instituto de la Empresa Familiar, el club de empresarios más de influyente del país, ha cargado este jueves sus críticas contra la inacción política que sufre el país que, a su juicio, hace que se esté perdiendo una oportunidad única de pactar las reformas que el país necesita "para los próximos 10 años". "Llevamos demasiado tiempo sin ver ninguna reforma", ha insistido, en su primer encuentro con los medios tras colocarse al frente de las empresas familiares del país.

El nuevo presidente del IEF ha rechazado el argumento de que la fragmentación parlamentaria y la ausencia de una mayoría clara sea un impedimento para sacar adelante las reformas estructurales y, más al contrario, entiende que configura el escenario idóneo para acordar en el Parlamento las reformas estructurales que necesita España en ámbitos como las pensiones o la educación. "En temas como las pensiones o la educación no podemos estar cambiando las leyes cada cuatro años", ha subrayado Riberas. "Las reformas estructurales o se hacen con un horizonte de una década o no sirven de nada".

En un encuentro con periodistas, el empresario ha señalado esos dos ámbitos como los más urgentes, junto la también largamente esperada reforma energética, clave para la estructura de costes de las empresas, singularmente las del sector industrial. "Hemos estado demasiados años con parches y con medidas que han sido perjudiciales para la seguridad jurídica y para la confianza de los inversores en España". Riberas entiende que España necesita una reforma de largo alcance que haga compatible la apuesta por las renovables con una factura de la luz asumible y que plantee cómo aplicar la tarifa a las empresas "porque a día de hoy la energía en España no es precisamente barata".

Riberas no incluyó en ese paquete reformista la reforma laboral. "La reforma laboral de 2012 fue positiva aún cuando no se ha aplicado en muchos casos por las empresas, pero sí nos ha permitido adaptarnos mejor a la crisis. Ahora estamos en una época bonita (por el crecimiento y la creación de empleo) y no creo que haya que poner el énfasis en la reforma laboral". El presidente del IEF ha insistido en que el contexto es ideal para alcanzar acuerdos políticos estratégicos más allá del partidismo. "Es un buen momento para tomar ese tipo de decisiones y no se está haciendo nada"

El líder de las empresas familiares españolas, que es dueño de una del conglomerado industrial de Gestamp y uno de los primeros accionistas de Telefónica, también se ha referido al conflcito catalán, y asegura que la solución a esa "enredadísima" situación será imposible mientras el asunto continúe en el centro del foco mediático. Riberas ha realizado esta reflexión preguntado por la reunión de este jueves entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. En su opinión Cataluña necesita de un marco estable y éste solo vendrá de un diálogo discreto que garantice la estabilidad en el marco de la legalidad.