Acuerdo en el diálogo social para que los 'riders' sean trabajadores asalariados

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un principio de acuerdo con la patronal y los sindicatos para laboralizar de manera general a los repartidores de las plataformas digitales, más conocidos como riders, y que éstos sean considerados, por defecto, trabajadores asalariados, excepto en los casos en los que la empresa pueda justificar, dentro de la ley, el desempeño del trabajo por cuenta propia. Así lo confirman a La Información fuentes del diálogo social tras la reunión mantenida este miércoles en la que los empresarios han decidido, finalmente, plantear una propuesta.

Desde la CEOE, no obstante, matizan que no se ha alcanzado un acuerdo absoluto pero sí se va a seguir trabajando estos días para ello. Lo que ha hecho la patronal es, en realidad, presentar una propuesta a los interlocutores de la mesa que incluye la laboralización del colectivo de repartidores de plataformas digitales. La patronal cede de este modo a regularizar a estos trabajadores, a través de la que es su primera propuesta, pues hasta este momento no había planteado ninguna.

Y esa es la gran novedad del que el Ministerio de Trabajo ya había advertido que sería el último encuentro de la mesa tripartita para abordar esta materia. El departamento que dirige Yolanda Díaz había avisado incluso de que no renunciaría a cumplir con su responsabilidad legislativa si no se lograba atraer al empresariado al pacto, algo que ha ocurrido 'in extremis', pues hasta ahora la CEOE había rechazado la regulación planteada por Trabajo.

Los agentes sociales han acordado que los riders son trabajadores asalariados por cuenta ajena, siempre que las empresas no puedan justificar que desempeñan su actividad legalmente como autónomos. De este modo, Trabajo ha conseguido atraer a la patronal a un nuevo acuerdo en el marco del diálogo social, el octavo con Yolanda Díaz al frente del Ministerio. El consenso llega tras una decena de reuniones y meses de negociaciones, alargadas por la oposición de la patronal a abordar esta regulación, en parte, por las presiones internas de los sectores afectados dentro de la CEOE.

Los interlocutores sociales dan así por finalizado el largo proceso de negociación sobre el asunto de la regularización de los repartidores de plataformas digitales. En las próximas horas, el Ministerio de Trabajo presentará a patronal y sindicatos un documento final recopilatorio de las propuestas de todas las partes y, sobre ese texto, los agentes sociales deberán decidir su posicionamiento. Por tanto, solo se convocará, si se considera oportuno, una última reunión técnica para rematar el reglamento, matizan fuentes del diálogo social.

Se trata, en cualquier caso, de un acuerdo de mínimos. Según explican fuentes conocedoras de la reunión mantenida este miércoles, el Ministerio habría dejado la puerta abierta a que, dentro del modelo laboral de asalariados por cuenta ajena, los empresarios de las plataformas digitales pudieran seguir contratando a trabajadores autónomos en casos puntuales. De este modo, se daría cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, al tiempo que se mantendría cierta flexibilidad para las compañías.

Cambios en el Estatuto de los Trabajadores

A la espera de conocer los flecos del texto final de Trabajo, en su última versión el ministerio planteó a los agentes sociales la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir en el ámbito de aplicación de la ley a "las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución por parte de una proveedora de servicios de intermediación en línea a través de plataformas, aplicaciones u otros medios tecnológicos informáticos o digitales, de cualquier producto de consumo o de mercancía a terceros, a través de cualquier clase de medios, incluidos los tecnológicos o derivados de algoritmos".

Además se establece que "concurre la condición de empleadora en aquellas empresas proveedoras de servicios de intermediación en línea a través de plataformas, aplicaciones u otros medios tecnológicos informáticos o digitales que sean agente primordial de la actividad en el mercado o aporten o controlen los activos esenciales, aun cuando las facultades empresariales de organización, dirección o control se manifiesten de forma implícita o indirecta, sea o no a través de la gestión algorítmica del servicio, incluyendo los supuestos en que una eventual flexibilidad por parte de la persona trabajadora en la ejecución del trabajo sea solo aparente, bien llevar aparejada la posibilidad de cualquier consecuencia negativa o perjuicio algorítmico, bien poder tener repercusión en el mantenimiento de su trabajo, en su volumen o en el resto de sus condiciones de trabajo".

También se otorga al comité de empresa el derecho a ser informado y consultado sobre "la implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo, incluido cuando deriven de cálculos matemáticos o algoritmos". Y por último, se crea un Observatorio tripartito de Plataformas Digitales, que quedará adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y del que formarán parte el propio Ministerio y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, de forma paritaria. El Observatorio seguirá la evolución de la actuación de las plataformas digitales en el ámbito laboral, publicando, al menos, con una periodicidad anual, un informe sobre esta concreta materia.