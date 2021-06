La travesía del ron: el peso de España en un mercado hundido por la pandemia

"Omnipresente, identitario, destilado con sangre y lágrimas negras, fogueado en los siete mares como bebida de lobos de mar. Caribe español, inglés, francés, holandés, no hay isla que no se proclame patria del mejor ron". Arantza Prádanos, destacada periodista española, comenzó una travesía que nunca imaginó: recorrer por una larga temporada parte del caribe, las Antillas, en búsqueda de cultura, aventuras y de conocer más sobre un licor que- aunque no le gusta- "intuía que tenía que haber historias apasionantes que contar de la mano de él". De aquí nace 'Bebida para señoritas: Crónicas caribeñas cargadas de ron, ron, ron…' que narra a través de su viaje, cómo Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Dominica, Martinica y Barbados, a pesar de los pocos elementos comunes que tienen, están vinculadas por solo una cosa: el ron.

Esta bebida es un "hilo conductor y un compañero para quienes recorren esta región", cuenta la autora a La Información, quien asegura que "para los antillanos está en su ADN, así como para nosotros los españoles lo está el vino". El ron viene de la fermentación y destilación de la caña de azúcar, y su mayor producción viene desde América, Filipinas o la India. Según cuenta Prádanos, existen tres tipos: el blanco, el ámbar y el añejo, que este último es el más exportado por el Caribe, sin embargo, el más consumido en las 'islas del azúcar', es el primero: "Lo que nos llega acá (España) en general son rones añejados o maduros que son los que tienen mayor cuota de mercado. Allá consumen los más jóvenes, y está la costumbre de tomar el trago diario de ron blanco".

Sin embargo, el mercado de las bebidas espirituosas en España no ha salido ileso de la pandemia. Gran parte de las ventas de este tipo de licores viene de la hostelería, por lo que el golpe que generó el cierre de este sector fue de un 49% en 2020 según indican las cifras de la Federación Española de Espirituosos (FEBE), y específicamente el ron con un -33,3% situándose entre las más afectadas. El tequila (-53,7%), vodka (-48,2%), ginebra (-36,5%), brandy (-29,8%), licores (-29%) y whisky (-28,9%) también forman parte de esta lista de lastrados por las ventas en el año de la Covid. Europa Occidental es el segundo mercado mundial de bebidas espirituosas y España es el principal país europeo del ron, que se mantuvo en constante aumento desde principios de 2010. Incluso, en 2018, representaba casi el 16% de las bebidas alcohólicas consumidas fuera de casa y el 9,2% de las consumidas en casa según datos de Businesscoot.

"El ron ya es una cierta 'marca país' para lugares como Barbados, y es gran parte de las exportaciones dominicanas que dentro de ellas está la primera marca vendida en España: Ron Brugal", indica Prádanos, quien reconoce la importancia de este negocio tanto para la economía caribeña como la española. Incluso, Maxxium España, que fue adquirido al 100% por Beam Suntory, cuenta con cuatro de las marcas más vendidas del país y dentro de ellas está Brugal. "Islas como Martinica en cinco o seis años ha doblado su número de marcas, ya que están en búsqueda de una diversificación" para adquirir mayor cuota de mercado. A nivel global dentro de las marcas de bebidas espirituosas más vendidas del mudo en 2020, según su volumen de ventas, se encuentran tres de ron: Tanduay con 23,9 millones de cajas de 9 litros vendidas, seguido por Barcardi con 17,7 millones de cajas, y finalmente Captain Morgan con 11,9 millones, según Statista.

A pesar de haber vivido su 'annus horribilis', Espirituosos España manifestó que confían que este 2021 será un año de transición y que "a partir del segundo semestre, se empiecen a ver número positivos" y que "en 2022 debería iniciarse la recuperación con la reapertura del ocio y el regreso del turismo, siempre que los Fondos Next Generation lleguen verdaderamente al sector", debido a que los destilados son las bebidas con alcohol que aportan mayor rentabilidad a la hostelería, y un 60% de estos tragos se consume allí.

Según Prádanos, la creencia de que el ron es "solo para coctelería" es completamente errónea. Tras haber vivido esta experiencia por el Caribe, la excorresponsal asegura que en Antilla lo disfrutan en todas las celebraciones: "Es un consumo habitual y que además transformó sociedades en la antigüedad y aunque no sea especialista, sé que hay un interés creciente por esta bebida y que un mercado importante". Más allá de los nexos de playa y sol, el ron seguirá siendo parte del ADN de la vida diaria de los caribeños y quienes los visiten, ya que una de las enseñanzas con las que se quedó Arantza es que poco a poco el licor de caña de azúcar se ha comenzado a expandir a otros continentes, para finalmente convertirse en un licor multicultural.