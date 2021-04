A Roures no le cuadran los ingresos: "Sin Francia y Alemania, ¿cómo será?"

Al director general del grupo Mediapro, Jaume Roures, no le cuadran los ingresos que se está npresupuestando para la nueva Superliga europea. Cree que la nueva competición que han creado 12 clubes del continente, entre ellos el Real Madrid, FC Barcelona y el Atlético de Madrid, deja en el aire "muchas preguntas sin respuesta". Una de las supuestas mejoras respecto a la Liga de Campeones es que gracias a ella se incrementarían los ingresos por derechos televisivos de los clubes, algo con lo que no está nada de acuerdo Roures: "Los derechos televisivos están en descenso. ¿Y cuál es el valor añadido de esta Superliga en cuanto a contenido que no aporte la Champions?".

Actualmente, los derechos televisivos en algunos clubes de fútbol pueden suponer hasta el 70% de su presupuesto. Movistar paga prácticamente 400 millones de euros anuales por emitir la Champions en España durante el ciclo 2021-2024, una cifra ligeramente superior a los 360 millones por año que pagó a Mediapro (la ganadora de la puja) durante el ciclo anterior. Roures cuestiona "el motivo por el que las televisiones deberían pagar más por la Superliga que por la Champions" y si "ahora aparecerán miles de abonados nuevos en Movistar+ o Sky por el simple hecho de poder ver la Superliga".

"Dicen que los clubes ingresarán por derechos televisivos como mucho unos 3.800 o 3.900 millones de euros por temporada con la Superliga y ahora están ingresando 3.600 con la Champions. ¿Se hará una escisión en el fútbol mundial por esta diferencia?", también se pregunta el empresario.

Precisamente este lunes el 'Financial Times' publicó que una compañía española controlará los futuros derechos de televisión y patrocinio que genere la Superliga. El reputado periódico económico también informó de que el banco de inversión JP Morgan proveerá de fondos a la nueva organización y que ha reservado 3.250 millones de euros para un fondo de infraestructuras que será repartido entre los equipos que se unan al proyecto. El préstamo de la entidad se amortizará en los próximos 23 años y está asegurado a partir de los derechos televisivos de la competición.

Los organizadores, según el 'Financial Times', ya han empezado a negociar los futuros derechos de televisión y esperan lograr acuerdos con firmas como Amazon, Facebook, Disney y Sky, con los que aspiran a recaudar unos 4.000 millones de euros al año. Por su parte, Roures explica a EFE que mientras ha negociado derechos televisivos alrededor del mundo durante los últimos tiempos no se ha encontrado "a nadie que se haya sentado con alguien de la Superliga para negociar un contrato televisivo".

"Y dicen que quizá la competición empezaría este próximo agosto o el siguiente. Para emitir la Superliga cada país tiene que hacer unos concursos abiertos que deben pasar por el visto bueno de las autoridades de competencia y quizá hasta por la Comisión Europea. Esto comporta muchos meses, sobre todo en tiempos de coronavirus", advierte el director general de Mediapro.

Más allá de los derechos televisivos, Roures tiene más críticas hacia la competición que presidirá Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid: "¿Cómo pueden anunciar la creación sin equipos franceses ni alemanes? Estamos hablando de 160 millones de habitantes europeos. Y si estos finalmente no participan, ¿cómo conseguirán los ingresos que tenían pensados?". Y aún tiene más preguntas: "Por ejemplo, ¿quién pondrá los árbitros? ¿Las federaciones nacionales, las cuales están en contra de la Superliga? ¿O la Superliga fichará sus propios árbitros? ¿Tendrá un sistema de VAR esta competición?"