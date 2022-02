Rufián carga contra la reforma laboral: "Di quién te vota y te diré quién eres".

ERC no se mueve del no. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha hecho patente su reserva a los apoyos alternativos que ha buscado el Gobierno para convalidar la reforma laboral al manifestar a su llegada al pleno que debatirá esta norma: "Dime quién te vota y te diré quién eres". En unas breves declaraciones antes de entrar en el hemiciclo, en las que no ha confirmado si el voto de su grupo será finalmente negativo, sí ha contestado a preguntas sobre el riesgo que para la estabilidad del Ejecutivo comporta la mayoría que, presumiblemente, permitirá convalidar la norma, con respaldo de Cs y UPN. "No es terapia, es política", ha remarcado el portavoz republicano, quien, no obstante, ha manifestado también: "Somos un partido serio y responsable y siempre estaremos dispuestos a hablar, a escuchar y a dialogar".

Luz verde por la 'fórmula Ciudadanos'

El Congreso de los Diputados convalidará este jueves la reforma laboral pactada por el Gobierno y los agentes sociales con el apoyo de Cs, PDeCat, UPN, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC, que suman junto al PSOE y Unidas Podemos una mayoría de 176 diputados. PDeCAT y UPN han sido los últimos partidos en dar su apoyo a una reforma que no se cambiará en el trámite parlamentario ni verá modificado su contenido a futuro, razón por la que PNV y ERC previsiblemente votarán en contra.

Su rechazo se sumará al del bloque liderado por PP y Vox, al que también se han adherido EH Bildu, BNG, la Cup, Foro Asturias y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero (ahora en el Grupo Mixto), lo que supone un total de 173 diputados. De esta forma, se rompe momentáneamente la dinámica de mayorías parlamentarias en la que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se había ido apoyando durante toda la legislatura, de la que siempre formaban parte ERC, PNV y EH Bildu, e introduce en la ecuación a Ciudadanos, hasta ahora siempre en el bloque del "no".