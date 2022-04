Rufián (ERC) evita reprobar a Robles en la primera moción sobre el espionaje. 

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una moción para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a cumplir una resolución del Consejo de Europa de 2021 que ampara el independentismo en el ejercicio de la libertad de expresión, pero en la que no ha incluido la reprobación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuya dimisión reclama por haber "justificado" el espionaje a políticos independentistas. Esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de la interpelación que la diputada Montserrat Bassa dirigió este miércoles a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el Pleno del Congreso.

Ese debate versó sobre el espionaje desvelado por 'The New Yorker' y 'Citizen Lab' y tuvo lugar poco después de que Robles preguntase a las formaciones independentistas "¿qué tiene que hacer un Estado cuando se vulnera la Constitución o se habla con Rusia?", lo que estos partidos interpretaron como una justificación de las escuchas presuntamente realizadas con el programa 'Pegasus'. Esquerra tenía la oportunidad de someter a votación la reprobación de Robles por esas afirmaciones en el próximo Pleno del Congreso a través de la moción derivada de esa interpelación. Pero, de momento, ha evitado hacerlo.

Reformar sedición y rebelión



El texto se votará en el Congreso la segunda semana de mayo y, si ERC no se autoenmienda para exigir responsabilidades a la titular de Defensa o al Gobierno en general, la Cámara se limitará a pronunciarse sobre si el Ejecutivo debe cumplir las recomendaciones incluidas en las citadas resolución del Consejo de Europa. Esa declaración recuerda que "la Convención Europea de Derechos Humanos y su jurisprudencia protegen la libertad de expresión de todos, incluso los pronunciamientos que puedan molestar o alarmar a aquellos que no comparten las mismas ideas". También sugiere a España reformar los delitos de rebelión y sedición, retirar las peticiones de extradición que aún pesan sobre el ex president Carles Puigdemont y sus consellers huidos de la Justicia y "mantener un diálogo abierto y constructivo con las fuerzas catalanas para fortalecer la calidad de la democracia española".