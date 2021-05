Peligro de ruina en el fútbol: afronta otro curso sin salir del golpe económico

A veces, un solo dato puede servir para explicar una problemática compleja. En el caso de la crisis económica que vive el fútbol, una declaración de uno de sus dirigentes ayuda a ser consciente de la grave situación que vive el deporte más mediático en Europa. El autor de la misma es el presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, que ha desvelado una realidad demoledora con una frase: "La masa salarial del club es del 110% de los ingresos ahora mismo". Es decir, que solo los salarios ya están por encima de todo lo que pueda entrar en la caja del equipo catalán. Este es solo uno de los ejemplos que muestran cómo el negocio vinculado a este deporte afronta otra temporada de 'vacas flacas'. El nuevo curso 2021/2022 no pinta a ser el de la recuperación debido a que los clubes mantienen los problemas económicos que salieron a relucir con la pandemia de coronavirus, lo que puede acabar de pinchar una burbuja que, según expertos consultados por La Información, debería reflexionar para avanzar hacia otro modelo al que se le han roto las costuras.

El panorama para el fútbol es bastante complicado debido a que ha tenido que poner fin de manera forzosa a su manera de obrar. Hasta la crisis sanitaria, los últimos años se habían caracterizado por un fuerte endeudamiento, una subida de las operaciones de traspasos y un incremento constante de los salarios de los futbolistas. Ni siquiera los controles financieros a los que somete LaLiga que preside Javier Tebas a los distintos equipos pudieron evitar que el varapalo fuera aún más severo. Algo que corroboró un informe de PwC encargado precisamente por la patronal de los clubes, que recogió que los ingresos de quienes conforman este deporte profesional cayeron en 2.000 millones en las temporadas 2019/2020 y 2020/2021. Sin pandemia, habrían alcanzado los 10.000 millones. Además, la facturación de los equipos cayó un 7% hasta los 4.800 millones.

Las consecuencias son numerosas. Para empezar, el límite salarial que marca cuánto puede destinar un equipo a sueldos se recortó un 22% tras el cierre del mercado de invierno en el pasado mes de enero. Algo que se empezó a notar en los meses del confinamiento, tras los recortes que aplicaron distintos clubes. Estos acordaron rebajas salariales con sus plantillas o incluso aplicaron otras medidas como un ERTE. Más de un año después, estos problemas no se han disipado. E incluso van a más. El Real Madrid ya ha ejecutado una reducción de nóminas del 10% para sus deportistas profesionales, la cual se aplica a aquellos que tienen que renovar su contrato. Mientras que el F.C. Barcelona prevé hacer ofertas a la baja a sus jugadores si quieren continuar en el club. Aunque tiene otros problemas, como el de no haber prescindido de su entrenador, Ronald Koeman, debido a que deberían pagarle el año de contrato que le queda por cumplir.

No es casualidad que los que más problemas presenten sean los 'grandes', como Real Madrid y F.C. Barcelona. Aunque no todos tienen esas urgencias, como le ocurre al Atlético de Madrid, que es el menos endeudado y es el que más éxitos recientes acumula. Haber ganado la Liga de Primera División le reporta unos ingresos extra que sus competidores directos no tendrán. El club que preside Florentino Pérez puede compensar no haber ganado nada con lo ganado por haber llegado a semifinales de Champions League, al corresponderle más de 50 millones de euros por avanzar de fases y por el 'market pool' de los derechos televisivos. Por lo que el que peor futuro inmediato tiene vuelve a ser el Barça de Joan Laporta. Según TV3, la oferta para retener a su gran estrella, Leo Messi, pasaría porque este se rebajara su ficha actual a la mitad. Es decir, que renunciara a los 138 millones brutos por temporada que percibe actualmente.

El acelerón que se pegó con la propuesta de la Superliga de clubes también se explica con esta situación que, en ciertos momentos, puede llegar a ser límite para los equipos con más peso. El 'roto' que aspiraban a cubrir Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid ascendía a casi 3.000 millones, que son los que corresponden a la deuda neta conjunta de los tres. Según Florentino Pérez, esta operación era necesaria porque "estamos en ruina". Algo que achacó exclusivamente al coronavirus. Pero que es discutido por expertos en economía especializados en este deporte consultadas por esta redacción. Lo cual también ha sido desmentido por Javier Tebas. De hecho, Tebas ya ha anunciado que no defenderá a Madrid y Barça de una posible sanción de la UEFA por su vinculación a la Superliga. Una amenaza que puede suponer otro quebranto para las arcas de los dos clubes españoles. Solo no estar en la fase de grupos de la Champions League les haría perder más de 15 millones a cada uno.

"Lo están pasando mal por el fin de la burbuja"

Con todo lo acontecido en este año y medio de pandemia, a quienes estudian a fondo el negocio del fútbol no les sorprende que la situación no haya mejorado. Uno de ellos es el director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de ICADE, José Luis Fernández, que destaca que los clubes, sobre todo los grandes "han retrocedido a niveles económicos de hace tres años, cuando estaban en crecimiento exponencial, y lo están pasando muy mal". "Ahora mismo la televisión es casi el único recurso estable. No hay ingresos por el público del estadio y se han caído varios patrocinios importantes", destaca Fernández, que incide en que había "un proceso de inflación y de burbuja que era totalmente insostenible". "Se vivió en el presentismo, y el virus nos vino a decir que se acabó la burbuja", añade.

Para este experto, que es autor de trabajos y libros sobre la economía del fútbol, los equipos deben prepararse "para una etapa de vacas flacas". Lo cual se puede traducir en menos fichajes potentes que puedan provocar que se sea menos competitivo con respecto a otras ligas, como la Premier League inglesa. "Los ingresos televisivos allí son mucho más potentes", precisa Fernández, que insiste en que "no hay esperanza a corto plazo". "El modelo de negocio era jugar a corto plazo y endeudarse, y eso no es responsable", destaca el profesor, que espera que no se incida en el factor televisivo por el riesgo de "ir a un modelo de puro negocio que ignore al aficionado, que es el que da valor al proceso".

Aun así, Fernández considera que la potencia del fútbol es tal que puede resolver su situación en cuanto quiera. "Deben gestionar de manera sensata y prudente. Podrían sentarse todos ellos para diseñar un nuevo marco que les permita volver a la racionalidad, porque el mercado actual está fuera de toda lógica. Volverá un momento en el que habrá dinero otra vez. Pero no puede ser igual", apunta el experto, que cita como problemas clave "la falta de liquidez y la elevada deuda" que "no se podrían permitir en ninguna otra empresa, que es como hay que gestionar hoy en día los clubes". "El problema es de diseño estratégico, de modelo de negocio sostenible", destaca.

Sobre la Superliga, José Luis Fernández cree que puede acabar siendo una realidad "ya sea por impulso de la UEFA o porque los grandes equipos tiren para adelante con ello". Aunque insta a estar atentos a esa posible sanción a Real Madrid, F.C. Barcelona y Juventus por seguir ligados al proyecto, dado que "les haría un roto importante a los tres, aunque la competición se pegaría un tiro en el pie". "Está claro que el que más sufriría es el Barça, que no puede mantenerse así", destaca.