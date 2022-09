Rusia garantiza hasta 2043 el contrato a Naturgy para traer gas licuado a España

La incertidumbre por la posible escasez de gas azota todos los rincones de Europa. La dependencia por el hidrocarburo ruso es un quebradero de cabeza para los burócratas de Bruselas. No obstante, y aunque algunos países -como España- presumen de su autonomía, los datos muestran hoy que casi el 11% del gas que recibe nuestro país llega de los yacimientos rusos, siendo el país que dirige Putin nuestro cuarto máximo exportador. En medio de este escenario, la embajada rusa en España atiende al periódico La Información para lanzar un mensaje: el único contrato de gas entre la compañía española Naturgy y la rusa Novatek se cumplirá hasta 2043.

"Nosotros tenemos con España un contrato muy prometedor entre Naturgy y Novatek -empresa privada rusa- para la importación de gas natural licuado. Este contrato estará en vigor, si no pasa nada, hasta 2043. El primer suministro fue en 2018 y el volumen total de este contrato supone más o menos el 10% de todo el volumen de gas que España recibe. Podríamos estar 21 años suministrando sin problema. Rusia no va a cerrar nada por su cuenta. No queremos esas represalias para España. Pero la política de la UE sí puede hacer que ese gas se corte. Algún día algún político europeo dirá que pagar GNL a los rusos es antidemocrático, como ha ocurrido ya con el petróleo. Todo dependerá de Bruselas en ese sentido", apunta el consejero Económico y Comercial, Aleksander Korchagin.

Además, añaden que "es un contrato entre las dos empresas. Nos consta que la parte española está cumpliendo con todos los requisitos del contrato. Regularmente están llegando metaneros a las costas españolas, tanto a Mugardos (Galicia) como a Bilbao (País Vasco). Hacen su trabajo y no pasa nada. Nosotros no vemos ningún peligro".

Desde la compañía energética española, Naturgy, prefieren no hacer declaraciones sobre el contrato en cuestión, aunque añaden que ellos no mantienen ningún tipo de relación con el ejecutivo de Vladimir Putin, sino con el consorcio de empresas privadas -llamado Yamal LNG (donde la rusa Novatek controla el 50,1% del capital)- con el que lograron un acuerdo en el año 2013. Según la embajada, el resultado de dicho pacto se materializó por primera vez en 2018, cuando el primer buque metanero descargó el hidrocarburo ruso en una de las regasificadoras de nuestro país.

El consejero Económico y Comercial, Aleksander Korchagin, durante la entrevista. Embajada de Rusia

Al contrato de gas en Rusia se le une a Naturgy la delicada situación que atraviesa en Argelia. La energética se encuentra hoy haciendo cábalas para afrontar el horizonte de incertidumbre que tiene por delante. Así, la revisión del megacontrato de suministro de gas con la estatal argelina Sonatrach, que actualizará el precio del hidrocarburo y cuyo coste es retroactivo, ha empujado a la energética española a ajustar sus cuentas.

Mensaje al empresariado español

En la embajada rusa aseguran que "desde febrero hemos visto una catarata de empresas europeas que proclamaban su salida de Rusia. La presencia española en nuestro territorio es muy reducida si la comparamos con otros países. Exceptuando algunas compañías como Porcelanosa, que dejó claro que no quería tener nada que ver con Rusia, la mayoría abrumadora de empresas españolas solo suspendieron su actividad con la intención de restablecer todos los contactos que tuvieron cuando acabe la guerra". De hecho, algunas tienen negocios muy suculentos. Así, y según reconocen desde la embajada, Técnicas Reunidas tiene aún pendiente la construcción de la refinería "más grande" de Moscú.

La embajada manda un recado al tejido empresarial español que abandonó el país. "La salida de empresas europeas puede abrir oportunidades para las empresas rusas. Tenemos la puerta abierta pero cada vez esta puerta se cierra un poco. En dos meses, una empresa española todavía podrá volver a instalar su negocio sin problema, pero dentro de un año la situación puede cambiar y su puesto en el mercado puede ser sustituido por una empresa rusa".

Korchagin hace una radiografía del comercio bilateral entre ambos países: "En 2013, antes de todo esto, teníamos un comercio bilateral con España de cerca de 12.000 millones de euros, en 2015 fue una tercera parte -en torno a 4.000 millones-, y el año pasado, gracias a la subida del precio del petróleo y gas, subió a 9.000 millones. Veremos cómo está el de este año. Por último, limitan solo al sector turístico el impacto económico negativo por la participación activa de España en las sanciones a Rusia. "En 2019, 1.350.000 turistas rusos llegaron a España. Tras las sanciones, solo unas decenas de miles han llegado aquí. España ha perdido al turista ruso, que gasta 20 veces más que el turista alemán o inglés... y eso perjudica a la economía española".