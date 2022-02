Los 'sabios' de Montero encaran la recta final contra la fiscalidad de Díaz Ayuso

El grupo de expertos para la reforma fiscal trabaja a contrarreloj para entregar el Libro Blanco a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El plazo concluye el 28 de febrero y aunque la intención era la de entregar un borrador previo sobre el que Moncloa pudiese pedir aclaraciones, la decisión ahora es la de cerrar un documento definitivo a final de mes, según explican fuentes del comité. Las mismas fuentes afirman que los catedráticos se encuentran debatiendo acerca del impuesto sobre Patrimonio. Este tributo es uno de los que plantea un conflicto más directo con la Comunidad de Madrid y la política fiscal que defiende Isabel Díaz-Ayuso.

Hace solo unas semanas, la titular de Hacienda defendía que la armonización fiscal sería "deseable" en aquellas figuras tributarias que han quedado "prácticamente reducidas a la nada" en algunas comunidades autónomas. Cabe recordar que el impuesto sobre el Patrimonio está bonificado al 100% en la Comunidad de Madrid en la actualidad. Esta situación, "provoca, a juicio del resto de comunidades, una suerte de dumping fiscal", apuntaba la ministra. Cataluña, por ejemplo, ha acusado a la Comunidad de Madrid de hacer dumping fiscal, es decir, que ejerce la competencia desleal con su política tributaria. Por ello, la Generalitat ha propuesto al comité de expertos un impuesto de Patrimonio dual que establezca un tipo estatal y otro regional.

Tal como ha publicado este periódico, los expertos de Montero no plantearán grandes cambios en los impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF), sobre el valor añadido (IVA) o sobre sociedades, tras la entrada en vigor del tipo mínimo al 15% que ya contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. No obstante, sí se pronunciarán sobre la armonización fiscal e instarán al Ejecutivo a buscar el acuerdo con las comunidades autónomas. Este tema ha estado sobre la mesa del Ministerio de Hacienda desde el inicio de la legislatura y lo enfrenta directamente con la Comunidad de Madrid, que incluso ha aprobado una ley para reforzar su autonomía fiscal.

"Vamos a defender donde sea nuestra economía porque cumplimos, porque tenemos derecho y porque así le irá mejor a España", reafirmaba este viernes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En un desayuno organizado por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), ha asegurado que "Madrid puede asistir a las instancias como el Tribunal Constitucional para defender su autonomía financiera" y ha defendido que "nos sigue yendo mejor que cuando el socialismo pretende segar la hierba donde crece, bajo la pretendida trampa de la armonización fiscal".

En el mismo evento, el presidente de AMEF, Antonio Lence Moreno, defendió la política fiscal madrileña y mostró su apoyo y el del resto de empresarios a la presidenta y a los consejeros de la Comunidad de Madrid. "No estáis solos donde asoman por el horizonte posibles decisiones políticas que dañen la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid", reivindicó. "Lo que no vamos a hacer es comulgar con opiniones que nacen con dictados de quienes sabemos lo que buscan, acabar con las libertades conquistadas hace tiempo. Eso ya no es un debate de reglas fiscales, es una lucha enfermiza contra el modelo de la Comunidad de Madrid", señaló en relación a la previsible reforma fiscal.

Fuentes conocedoras del trabajo de los expertos apuntan que el Libro Blanco fortalecerá la batalla política entre Moncloa y Sol. Afirman también que quienes conforman el comité -elegidos por el Ministerio de Hacienda- están a favor de la armonización fiscal, aunque puedan tener puntos de vista distintos sobre cómo proceder. En esta línea, desde Amef han presentado un decálogo elaborado por César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y por Luis Manuel Alonso González, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en el que defienden que la armonización debe aplicarse a los impuestos propios -Madrid no tiene ninguno- y no a los cedidos.

Una vez los expertos entreguen el Libro blanco para la reforma fiscal al Ministerio de Hacienda, el departamento de Montero deberá evaluarlo y diseñar los cambios que considere oportunos en el sistema tributario. No obstante, la ministra ya advirtió durante la rueda de prensa en la que adelantó los datos de recaudación tributaria que "es un documento importante en términos de motivación, inspiración... pero es el Gobierno de España el que impulsa la reforma fiscal y es el Congreso el que la aprueba".