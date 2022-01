Los sabios prevén bonificaciones para aliviar el hachazo en fiscalidad verde

El documento en el que trabaja el comité de expertos para la reforma fiscal incluirá propuestas para "compensar" el hachazo fiscal en materia medioambiental que prevé el Gobierno. Según fuentes conocedoras del trabajo de los catedráticos en derecho tributario y hacienda pública, se plantearán ayudas, subvenciones y deducciones para que el "golpe" de los impuestos denominados "verdes" sea menor. "El gobierno progresista no se puede permitir el establecimiento de una mayor carga impositiva a las clases medias, ni siquiera en favor del medioambiente", justifican las mismas fuentes. Por ello, los sabios elegidos por el departamento que dirige María Jesús Montero darán opciones al Ejecutivo para que algunos de los impuestos prometidos a Bruselas sean menos perjudiciales para el bolsillo de los españoles.

Las medidas, ayudas o subvenciones no están todavía definidas, ya que el borrador que los expertos quieren trasladar al Gobierno a finales de este mes "no está cerrado". Las fuentes consultadas avanzan que se han planteado iniciativas como el actual Plan Moves, para incentivar a la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos y que, en cierta medida, amortiguaría el impacto de un tarifazo al diésel. La próxima reunión de los expertos tendrá lugar este jueves, pero las previsiones sobre concluir el borrador no son muy optimistas.

Los expertos redactan un Libro Blanco para la reforma fiscal con margen para no "comprometer" al Gobierno. Esto significa que en el documento no se establecen medidas concretas, sino que se plantean opciones para que sea Moncloa quien diseñe la reforma fiscal que el Ministerio de Hacienda quiere llevar a cabo. No obstante, una de las indicaciones que ha recibido el comité es que su labor debe contribuir a que España cumpla con lo comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea.

En el Plan, se recoge el impuesto al plástico de un solo uso, cuya entrada en vigor será enero de 2023. También se habla de un impuesto sobre el uso de transporte aéreo para fomentar el "uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente" y el Gobierno se compromete a la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante, lo que supondrá un encarecimiento del diésel. La forma en que se trasladen esas novedades al sistema tributario español quedará en manos de Montero, pero los expertos plantearán opciones para su compensación.

La fiscalidad verde es uno de los puntos en los que el Ministerio ha querido que los expertos hagan mayor hincapié. De hecho, el Gobierno ha hecho bandera de algunos de los tributos que ahora pide a los expertos que analicen, como el impuesto al diésel, que finalmente no se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por un acuerdo entre el Ejecutivo y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). No obstante, Moncloa es consciente de que se trata de tributos con poca aceptación social aunque "tienen dos beneficios: el medioambiental y el económico", según fuentes cercanas a Hacienda.

Posible retraso en el calendario

Las fuentes consultadas advierten que si los expertos no consiguen cerrar un documento este jueves podría retrasarse la entrega del borrador que se preveía para finales de este mes. El objetivo del comité era dar un margen de un mes al Ministerio de Hacienda para revisar una primera versión del Libro Blanco y poder hacer aclaraciones antes de entregar el definitivo el 28 de febrero, cuando concluye el plazo que Montero dio a los sabios. Después de esto, el recién nombrado secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, deberá analizar la propuesta de los expertos y moldear la reforma fiscal.

El calendario del Gobierno fija esta reforma en 2023, como ya se ha comentado, sin embargo, si se retrasa la recuperación económica también podrían postergarse los cambios en el sistema tributario. Este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha afirmado que la economía crecerá a un ritmo más lento del previsto, a causa de los cuellos de botella en las cadenas de suministros, la inflación y la variante ómicron. "La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica", afirmó Montero en la presentación del Plan de Recuperación.