¿Cuál es el salario que le corresponde a un trabajador al estar de baja temporal?

Los problemas de salud son inevitables para cualquier persona y ante uno de ellos los trabajadores tienen el derecho a la baja temporal, o en su caso permanente, por la que mantendrán parte de sus ingresos habituales. En el caso de la incapacidad temporal, la normativa limita el salario de los trabajadores, como máximo, al 75% de su base reguladora. En ese sentido es importante conocer los límites que establece la legislación, pero también tener en cuenta el convenio colectivo de la empresa que puede establecer unos límites diferentes y mejores para el trabajador.

La incapacidad temporal se puede producir por diferentes motivos, bien por enfermedad común o profesional, por accidente que se puede producir en el trabajo o durante la actividad personal, o bien durante los períodos de observación por enfermedad profesional, en los que se prescriba la baja en el trabajo.

Precisamente, según cuál de los motivos anteriores sea la causa de la baja el ingreso que recibirá durante la misma puede cambiar. En concreto, la Seguridad Social distingue entre dos situaciones: enfermedad común y accidente no laboral o accidente de trabajo y enfermedad profesional. En este último caso, el trabajador de baja recibirá el 75% de su base reguladora desde el día en que se produzca el nacimiento del derecho.

En cambio, cuando la baja no se debe a un motivo no laboral el trabajador no cobrará durante los tres primeros días. A partir del cuarto y hasta el vigésimo día ingresará el 60% de la base reguladora y a partir del vigésimo primer día el 75%.

De forma general, la base reguladora se calcula a partir de dividir el importe de la base de cotización del trabajador en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la incapacidad por el número de días a que dicha cotización se refiere. En concreto, se dividirá entre 30 si el trabajador tiene un salario mensual o 30, 31 ó 28, 29 si tiene salario diario.

Pese a que la baja es un derecho del trabajador es importante cumplir los requisitos para acceder a ello. En concreto, los beneficiarios son los trabajadores afiliados y dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social que cuenten con período de cotización de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante, en caso de enfermedad común. Si la baja la causa un accidente, sea o no laboral, o una enfermedad profesional no se exige período previo de cotización.

¿Quién paga el salario durante la baja?

El motivo de la baja también determina quién debe pagar estos importes. En concreto, el empleador deberá pagar la baja en caso de enfermedad común o accidente no laboral desde el cuarto día hasta el décimo quinto. A partir de ese día será la Seguridad Social quien asuma los pagos.

Por su parte, cuando la incapacidad se deba a un accidente laboral o enfermedad crónica pagar la baja es responsabilidad de la mutua o de la Seguridad Social.