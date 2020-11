Salvar el voto, la fórmula para impugnar acuerdos en la comunidad de vecinos

Dentro de unos días se va a celebrar una Junta de Propietarios en mi Comunidad en la que se va a someter a votación un asunto con el que no estoy de acuerdo en absoluto. Me han dicho que, para poder impugnarlo en caso de ser aprobado, tengo que “salvar mi voto” y no tengo muy claro qué significa. ¿Me lo pueden aclarar?