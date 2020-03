Sánchez abandona a los autónomos de la construcción: pueden trabajar... sin obras

El Gobierno volvió a publicar otro Boletín Oficial del Estado (BOE) a altas horas de la noche este lunes. Tras el caos provocado por el real decreto ley, también publicado al filo de la medianoche del domingo, que endurecía aún más el estado de alarma con la paralización de toda actividad económica no considerada esencial, el Ejecutivo se ha visto obligado a aclarar algunas cuestiones. Para empezar, que los autónomos no tienen derecho al permiso retribuido recuperable y, por tanto, pueden seguir trabajando en las actividades que no se consideran esenciales, como es la construcción, donde hay unos 380.000 trabajadores por cuenta propia que, según esta norma, pueden operar durante estos días... pero con la práctica totalidad de las obras del país paradas.

El BOE extraordinario de este lunes por la noche aclara que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, "solo afecta a los autónomos que prestan sus servicios en actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma" y, por su parte, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, "no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia". Es decir, a los autónomos no se les puede aplicar el pago del salario ni la recuperación de horas del denominado "permiso retribuido recuperable", de manera que pueden seguir trabajando en las actividades que esa norma considera no esenciales, como es la construcción.

Según los cálculos facilitados a La Información por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), esto deja en la estacada a unos 380.000 trabajadores por cuenta propia que se dedican a la construcción y que tienen que seguir trabajando (a no ser que hayan cesado su actividad porque su facturación haya caído al menos un 75% por el coronavirus) en un sector paralizado, puesto que se han detenido las obras en las que en la mayoría de los casos habían sido subcontratados, de manera que no tienen posibilidades de generar ingresos, según explican fuentes del sector.

"Lo que no quieren es suspender su actividad para no tener que pagarles la prestación por cese de actividad y para que no se acojan a ERTE por causa de fuerza mayor", denuncia el presidente de ATA, Lorenzo Amor, muy crítico con la gestión del Gobierno en lo que se refiere al colectivo de los autónomos durante esta crisis. Amor está reclamando desde la declaración del estado de alarma que obligó a echar el cierre a cientos de miles de pequeños negocios que se suspenda la cuota de autónomos, pero este mismo martes se han cargado los recibos correspondientes al mes de marzo en las cuentas bancarias, lo que ha incendiado a los afectados.

Moratoria en las cuotas

La explicación es sencilla, y es que la 'macroaplicación' que emplea la Tesorería General de la Seguridad Social emitió el recibo de las cuotas de 3,2 millones de autónomos el pasado 14 de marzo. El Gobierno ha anunciado que se devolverán de oficio las cuotas ingresadas cuando se superpongan con la prestación extraordinaria por cese de actividad pero por el momento descarta suspenderlas con carácter general. Lo que sí está valorando el ministro José Luis Escrivá es una moratoria de hasta seis meses en el pago de las cuotas, una medida que podría aprobarse este mismo martes o en uno de los próximos consejos de ministros, según confirman fuentes de su departamento.

"La cuota de marzo la acaban de cobrar a todos los autónomos... El Gobierno reaccionando tarde a lo que era un clamor desde hace 15 días... Ahora se habla de moratoria de cotizaciones que será un alivio para todos los autónomos que no tengan cese de actividad y exoneración de cuota", ha denunciado Lorenzo Amor en las redes sociales. Aunque ha dado la bienvenida a la rectificación, ha criticado la "improvisación" del Ejecutivo. "Es lamentable que tras 15 días pidiéndolo y tras pegar un sablazo hoy con nocturnidad a 3,2 millones de autónomos cobrando la cuota de marzo, el Gobierno plantee ahora una moratoria... Todo es improvisación, aunque bienvenida la rectificación" ha señalado.

Según ha podido saber La Información esa moratoria será una de las medidas incluidas en la ampliación del plan de choque económico, en un nuevo paquete de ayudas que tiene previsto aprobar el Gobierno para seguir dando respuesta a las necesidades de todos los colectivos para que "nadie se quede atrás". En concreto, se trata de habilitar a la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses para los autónomos y las pymes que cumplan una serie de requisitos aún por determinar. Es Escrivá el encargado de analizar las posibilidades financieras del sistema y el impacto que pueda tener esta ayuda.